ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минус один мотор: из-за дефицита микрочипов Volvo выпустила упрощенную версию электрического XC40

Новина українською →
Среда 24 ноября 2021 11:00
Минус один мотор: из-за дефицита микрочипов Volvo выпустила упрощенную версию электрического XC40 Фото: Volvo XC40 Recharge (media.volvocars.com)
Автор: Константин Широкун

Volvo расширила модельную линейку электрического кроссовера XC40 Recharge. Новая версия оснащена одним мотором вместо двух, он приводит передние колеса.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Появление упрощенного Volvo XC40 Recharge - во многом вынужденная мера, вызванная дефицитом полупроводников и повышенным спросом на моедль в Европе. Также в связи с кризисом приостановлено производство всех моделей линейки Polestar Engineered и дизельных машин.

Переднеприводный XC40 с одним электромотором, который установлен на передней оси, развивает 228 л.с. Версия с одним мотором станет дешевле, к тому же она призвана разгрузить спрос на флагманскую 408-сильную модель. Двухмоторный кроссовер вновь появится в продаже не раньше 2022 года.

Минус один мотор: из-за дефицита микрочипов Volvo выпустила упрощенную версию электрического XC40Время разгона с места до 100 км/ч составляет 7,4 секунды. Максимальная скорость традиционно для новых Volvo ограничена на отметке 180 км/ч. Энергию электрический кроссовер хранит в батарее емкостью 69 кВт·ч. Она обеспечивает запас хода на уровне 410 км.

Цены на моноприводный кроссовер в среднем на 6000 евро дешевле двухмоторной версии. Первые поставки потребителям запланированы в начале 2022 года.

Напомним, что все новые дома в Великобритании оборудуют зарядными станциями для электромобилей. Всего в стране появится свыше 145 000 зарядок.

Ранее стало известно, что звезда Top Gear открыл собственную реставрационную мастерскую. Ричард Хаммонд решил заняться новым бизнесом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения