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Мінус один мотор: через дефіцит мікрочипів Volvo випустила спрощену версію електричного XC40 Recharge

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Середа 24 листопада 2021 11:00
Мінус один мотор: через дефіцит мікрочипів Volvo випустила спрощену версію електричного XC40 Recharge Фото: Volvo XC40 Recharge (media.volvocars.com)
Автор: Константин Широкун

Volvo розширила модельну лінійку електричного кросовера XC40 Recharge. Нова версія оснащена одним двигуном замість двох, він наводить передні колеса.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Поява спрощеного Volvo XC40 Recharge - багато в чому вимушений захід, викликаний дефіцитом напівпровідників і підвищеним попитом на моєдль в Європі. Також у зв'язку з кризою призупинено виробництво всіх моделей лінійки Polestar Engineered та дизельних машин.

Передньопривідний XC40 з одним електромотором, який встановлено на передній осі, розвиває 228 л. Версія з одним мотором стане дешевшою, до того ж вона покликана розвантажити попит на флагманську 408-сильну модель. Двомоторний кросовер знову з'явиться у продажу не раніше 2022 року.

Мінус один мотор: через дефіцит мікрочипів Volvo випустила спрощену версію електричного XC40 RechargeЧас розгону з місця до 100 км/год становить 7,4 секунди. Максимальна швидкість традиційно для нових Volvo обмежена на позначці 180 км/год. Енергію електричний кросовер зберігає в батареї ємністю 69 кВт·ч. вона забезпечує запас ходу на рівні 410 км.

Ціни на монопривідний кросовер в середньому на 6000 євро дешевше двомоторної версії. Перші поставки споживачам заплановані на початку 2022 року.

Нагадаємо, що всі нові будинки у Великобританії обладнають зарядними станціями для електромобілів. Всього в країні з'явиться понад 145 000 зарядок.

Раніше стало відомо, що зірка Top Gear відкрив власну реставраційну майстерню. Річард Хаммонд вирішив зайнятися новим бізнесом.

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