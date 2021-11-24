Мінус один мотор: через дефіцит мікрочипів Volvo випустила спрощену версію електричного XC40 Recharge

Volvo розширила модельну лінійку електричного кросовера XC40 Recharge. Нова версія оснащена одним двигуном замість двох, він наводить передні колеса.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Поява спрощеного Volvo XC40 Recharge - багато в чому вимушений захід, викликаний дефіцитом напівпровідників і підвищеним попитом на моєдль в Європі. Також у зв'язку з кризою призупинено виробництво всіх моделей лінійки Polestar Engineered та дизельних машин.

Передньопривідний XC40 з одним електромотором, який встановлено на передній осі, розвиває 228 л. Версія з одним мотором стане дешевшою, до того ж вона покликана розвантажити попит на флагманську 408-сильну модель. Двомоторний кросовер знову з'явиться у продажу не раніше 2022 року.

Час розгону з місця до 100 км/год становить 7,4 секунди. Максимальна швидкість традиційно для нових Volvo обмежена на позначці 180 км/год. Енергію електричний кросовер зберігає в батареї ємністю 69 кВт·ч. вона забезпечує запас ходу на рівні 410 км.

Ціни на монопривідний кросовер в середньому на 6000 євро дешевше двомоторної версії. Перші поставки споживачам заплановані на початку 2022 року.

Нагадаємо, що всі нові будинки у Великобританії обладнають зарядними станціями для електромобілів. Всього в країні з'явиться понад 145 000 зарядок.

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