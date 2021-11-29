Tesla начнет экономить на доставке электромобилей клиентам

Генеральный директор Tesla Илон Маск призвал сотрудников сосредоточиться на "минимизации стоимости транспортировки", а не на ускорении доставки автомобилей клиентам.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство CNBC.

Как правило, в конце каждого квартала Tesla наращивала поставки автомобилей клиентам, чтобы достичь запланированного уровня продаж до конца отчетного периода.

Но пандемия коронавируса перевернулся все с ног на голову. Во-первых, из-за глобального дефицита полупроводниковой электроники большинство автопроизводителей пересмотрели производственные планы. И Tesla не стала исключением. Во-вторых, в связи с карантинными ограничениями стоимость логистики существенно выросла, что на фоне снизившихся продаж больно бьет производителей по карману.

"Мы должны сосредоточить внимание на минимизации стоимости доставки, а не на больших расходах на ускоренные сборы, сверхурочную работу и временных подрядчиков только для того, чтобы машины прибыли в четвертом квартале", — написал Илон Маск общекорпоративном электронном письме сотрудникам Tesla.

И добавил, что за предыдущие полгода компания не отгружала сверхплановых электрокаров, но "потратила много денег, чтобы ускорить поставки в последние две недели каждого квартала".

Поэтому, вместо ускорения поставок сотрудники должны искать способы снижения стоимости доставки, подытожил босс Tesla.

Напомним, что в последние месяцы Tesla переживает серьезное давление из-за регулярных ошибок в работе собственного автопилота. Чтобы минимизировать риски, американский автопроизводитель решил легально использовать видеозаписи с салонов своих машин.