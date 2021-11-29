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Tesla почне економити на доставці електромобілів клієнтам

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Понеділок 29 листопада 2021 09:05
Tesla почне економити на доставці електромобілів клієнтам Шоурум електрокарів Tesla Фото: (teslarati.com)
Автор: Олександр Мороз

Генеральний директор Tesla Ілон Маск закликав співробітників зосередитися на" мінімізації вартості транспортування", а не на прискоренні доставки автомобілів клієнтам.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство CNBC.

Як правило, в кінці кожного кварталу Tesla нарощувала поставки автомобілів клієнтам, щоб досягти запланованого рівня продажів до кінця звітного періоду.

Але пандемія коронавірусу перекинувся все з ніг на голову. По-перше, через глобальний дефіцит напівпровідникової електроніки більшість автовиробників істотно скоротили виробництво. І Tesla не стала винятком. По-друге, у зв'язку з карантинними обмеженнями вартість логістики істотно зросла, що на тлі продажів, що знизилися боляче, б'є виробників по кишені.

Tesla почне економити на доставці електромобілів клієнтам

"Ми повинні зосередити увагу на мінімізації вартості доставки, а не на великих витратах на прискорені збори, понаднормову роботу і тимчасових підрядників тільки для того, щоб машини прибули в четвертому кварталі", — написав Ілон Маск загальнокорпоративному електронному листі співробітникам Tesla.

І додав, що за попередні півроку компанія не відвантажувала надпланових електрокарів, але "витратила багато грошей, щоб прискорити поставки в останні два тижні кожного кварталу".

Тому, замість прискорення поставок співробітники повинні шукати способи зниження вартості доставки, підсумував очільник Tesla.

Нагадаємо, що в останні місяці Tesla переживає серйозний тиск через регулярні помилки в роботі власного автопілота. Щоб мінімізувати ризики, американський автовиробник вирішив легально використовувати відеозаписи з салонів своїх машин.

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