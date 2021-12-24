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У далеку дорогу взимку на автомобілі: корисні поради для водія

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П'ятниця 24 грудня 2021 19:00
У далеку дорогу взимку на автомобілі: корисні поради для водія Фото: зимова поїздка на авто (freepik com)
Автор: Константин Широкун

Попереду – довгі вихідні, тому багато автомобілістів на свята вирушать у подорож: до родичів або в туристичні поїздки. Раніше ми публікували рекомендації, як безпечно їздити в снігопад, а зараз розповімо про особливості далеких заміських поїздок в зимовий період.

Корисні поради, які далеку дорогу взимку на авто зроблять комфортною та безпечною, читайте нижче в матеріал РБК-Украина Авто.

Важливо розуміти, що вирушати в далеку дорогу взимку варто лише на справному і повністю заправленому автомобілі, який авжеж взутий в зимову гуму. В іншому випадку поїздка може бути просто небезпечною.

У далеку дорогу взимку на автомобілі: корисні поради для водія

Головні правила безпечного заміської подорожі взимку на авто

  • Перевірте стан запасного колеса або ремкомплекту. Взимку на дорогах активно утворюються ями, до цього потрібно бути готовим. До того ж у вихідні не всі шиномонтажі працюють.
  • Слідкуйте за станом дорожнього покриття. І відповідно цьому вибирайте безпечну швидкість, інтервал до інших авто. Зимові траси підступні тим, що навіть почищений від снігу і льоду асфальт з часом може обмерзнути – з узбіч вітер наносить, і його укочують автывки.
  • Поповніть запас омиваючої рідини. Сльота на дорозі істотно збільшує витрату "омивайки", а на заміській трасі АЗС, де запас можна поповнити, можуть знаходитися один від одного на кілька десятків кілометрів.
  • Візьміть з собою power bank. Якщо у вашій машині немає зарядного пристрою для телефону, подбайте про додаткове носії енергії – на холоді акумулятори гаджетів розряджаються швидше звичайного.
  • У снігопад включайте ближнє світло і "противотуманки". Вдень вас будуть краще бачити інші учасники руху. Вночі ж дальнє світло буде неефективним – світловий пучок відблискуватиме від снігу й сліпитиме вас.
  • Потурбуйтеся про чистоту фар. Якщо у вашої машини немає омивача головної оптики, то на стоянках регулярно протирайте фари від дорожньої суспензії. Брудні фари гірше освітлюють дорогу і сліплять водіїв зустрічних машин.
  • Покладіть в бардачок пару шоколадних батончиків. Вони стануть приємним сюрпризом для пасажирів і дозволять підкріпитися вам самим.
  • Рукавички, трос і складна лопата повинні лежати в багажнику. Цей інструмент допоможе в разі, якщо машина застрягла в снігу, бруду або на бездоріжжі.
  • Прокладайте маршрути по дорогах міжнародного та національного значення. Від снігу їх чистять в першу чергу, а інфраструктура (АЗС, мотелі, кафе) більш розвинена. Та і якість дорожнього полотна краще.
  • Не ризикуйте. Якщо погодні умови сильно погіршуються – прогноз погоди обіцяє заметіль, зниження температури або наближається ніч – зупиніться на нічліг в готелі або хоча б перечекайте негоду на парковці найближчої АЗС.
  • Не сидіть за кермом у верхньому одязі, одягайтеся зручно. Нехай зимова куртка залишиться в багажнику або в салоні на гачку. Верхній одяг сковує рухи, роблячи керування автомобілем менш комфортним, а в разі екстреної ситуації збільшує час реакції.
  • Запасіться музикою на флешці або в смартфоні. За містом радіостанції ловлять не завжди, мобільний інтернет теж залишає бажати кращого. Улюблені мелодії дозволять залишатися бадьорим тривалий час.

У далеку дорогу взимку на автомобілі: корисні поради для водія

Рекомендувавши 5 лайфхаків, які допоможуть автомобілісту впоратися із зимовими холодами. Ми зібрали прості та дієві поради, які полегшать життя автомобілістів в зимові холоди.

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