ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

General Motors построит на базе Hummer электрическую боевую машину для Пентагона

Новина українською →
Понедельник 15 ноября 2021 13:30
General Motors построит на базе Hummer электрическую боевую машину для Пентагона Электрический пикап GMC Hummer EV (Фото: General Motors)
Автор: Александр Мороз

Подразделение GM Defense построит на основе электрического пикапа GMC Hummer EV разведывательную машину (eLRV) для американской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство CNBC.

В рамках проекта Electric Light Reconnaissance Vehicle (eLRV) разрабатывается транспортное средство, способное в условиях боевых действий выполнять разведывательные задачи, а также заниматься теми или другими вспомогательными операциями. Главным его преимуществом станет бесшумность и экономичность.

General Motors построит на базе Hummer электрическую боевую машину для Пентагона

Машина пехоты проектируется в соответствии с военными спецификациями и даже отдаленно не будет похож на обычные автомобили. Фактически от оригинального Hummer EV останутся только рама, электромоторы и фирменные аккумуляторы Ultium – все остальное будет другим.

Первые прототипы будут изготовлены уже в следующем году, в серию легкие разведывательные машины планируется запустить ближе к середине десятилетия. Отметим, что продажи "гражданского" пикапа GMC Hummer EV стартуют со 1014-сильной трехмоторной версии Edition One с максимальным уровнем оснащения и ценой от 112 600 долларов.

General Motors построит на базе Hummer электрическую боевую машину для Пентагона

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс за рулем армейской машины пехоты. На месте пассажира -- президент GM Defense Стив Дюмонт.

Первый крупный военный контракт GM Defense был заключен в прошлом году на производство и обслуживание новых машин для армейских пехотных подразделений. Сумма сделки составила 214,3 млн долларов.

Напомним, что выставлен на продажу броневик на базе Hummer H2 из кинокомедии "Диктатор". Внедорожник Dartz Prombron был доработан специально для фильма.

Читайте РБК-Украина в Google News
General Motors Corp
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения