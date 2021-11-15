General Motors построит на базе Hummer электрическую боевую машину для Пентагона

Подразделение GM Defense построит на основе электрического пикапа GMC Hummer EV разведывательную машину (eLRV) для американской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство CNBC.

В рамках проекта Electric Light Reconnaissance Vehicle (eLRV) разрабатывается транспортное средство, способное в условиях боевых действий выполнять разведывательные задачи, а также заниматься теми или другими вспомогательными операциями. Главным его преимуществом станет бесшумность и экономичность.

Машина пехоты проектируется в соответствии с военными спецификациями и даже отдаленно не будет похож на обычные автомобили. Фактически от оригинального Hummer EV останутся только рама, электромоторы и фирменные аккумуляторы Ultium – все остальное будет другим.

Первые прототипы будут изготовлены уже в следующем году, в серию легкие разведывательные машины планируется запустить ближе к середине десятилетия. Отметим, что продажи "гражданского" пикапа GMC Hummer EV стартуют со 1014-сильной трехмоторной версии Edition One с максимальным уровнем оснащения и ценой от 112 600 долларов.

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс за рулем армейской машины пехоты. На месте пассажира -- президент GM Defense Стив Дюмонт.

Первый крупный военный контракт GM Defense был заключен в прошлом году на производство и обслуживание новых машин для армейских пехотных подразделений. Сумма сделки составила 214,3 млн долларов.

Напомним, что выставлен на продажу броневик на базе Hummer H2 из кинокомедии "Диктатор". Внедорожник Dartz Prombron был доработан специально для фильма.