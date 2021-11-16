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Клиенты не поймут: стало известно, какой автомобильный бренд не откажется от кожи в интерьерах

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Вторник 16 ноября 2021 12:20
Клиенты не поймут: стало известно, какой автомобильный бренд не откажется от кожи в интерьерах Фото: интерьер Rolls-Royce (press.rolls-roycemotorcars.com)
Автор: Константин Широкун

Британский автопроизводитель не спешит отказываться от натуральной кожи даже с учетом важности экологической ответственности. По мнению менеджеров компании, кожа еще долгое время будет считаться атрибутом роскоши.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Ранее Volvo и MINI анонсировали отказ от использования натуральной кожи для обивки салонов в ближайшей перспективе. Глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос подчеркнул, что на сегодняшний день никто не просил его компанию сделать "веганский" салон, то есть без использования материалов животного происхождения.

Клиенты не поймут: стало известно, какой автомобильный бренд не откажется от кожи в интерьерахВ Rolls-Royce уверены, что понятие люксовости и премиальности для их бренда дороже, чем небольшой шаг в сторону экологичности. На отделку интерьера одного Rolls-Royce тратится от восьми до девяти шкур быков, которых выращивают в умеренном климате с четко прописанным рационом.

Ранее мы писали, внешность Suzuki SX4 нового поколения рассекречена до премьеры. Производство машин новой генерации уже стартовало.

Также сообщалось, что MG показал новый кроссовер One. Новинка представлена сразу в двух вариантах.

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