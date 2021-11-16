Внешность Suzuki SX4 нового поколения рассекречена до премьеры

Кроссовер Suzuki SX4 нового поколения известен миру под именами S-Cross и SX4. Производство машин новой генерации уже стартовало. Это подтверждают фотографии собранных автомобилей, замеченных на стоянках готовой продукции автозаводов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на SuzukiGarage.

Японский автопроизводитель все подробности о новинке пока держит в секрете. Но дизайн экстерьера уже можно проанализировать. Судя по представленным изображениям, машина нового поколения стала немного крупнее и строже нынешней модели.

Напомним, что предшественник выпускается с 2013 года, в 2016 году произошел рестайлинг. По предварительной информации, в основе машины лежит та же платформа Global C. На украинском рынке Suzuki SX4 доступен парой бензиновых моторов: 1,6-литровым "атмосферником" на 117 л.с. и турбомотором объемом 1,4 литра мощностью 140 л.с.

Ранее мы писали, что MG показал новый кроссовер One. Новинка представлена сразу в двух вариантах.

Также сообщалось, что Toyota для защиты ДВС создала альянс с четырьмя японскими производителями. Цель – максимально отсрочить прекращение производства машин с двигателями внутреннего сгорания.