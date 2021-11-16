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Клієнти не зрозуміють: стало відомо, який автомобільний бренд не відмовиться від шкіри в інтер'єрах

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Вівторок 16 листопада 2021 12:20
Клієнти не зрозуміють: стало відомо, який автомобільний бренд не відмовиться від шкіри в інтер'єрах Фото: інтер'єр Rolls-Royce (press.rolls-roycemotorcars.com)
Автор: Константин Широкун

Британський автовиробник не поспішає відмовлятися від натуральної шкіри навіть з урахуванням важливості екологічної відповідальності. На думку менеджерів компанії, шкіра ще довгий час буде вважатися атрибутом розкоші.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Раніше Volvo і MINI анонсували відмову від використання натуральної шкіри для оббивки салонів в найближчій перспективі. Глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос підкреслив, що на сьогодні ніхто не просив його компанію зробити "веганський" салон, тобто без використання матеріалів тваринного походження.

Клієнти не зрозуміють: стало відомо, який автомобільний бренд не відмовиться від шкіри в інтер'єрахУ Rolls-Royce впевнені, що поняття люксовості і преміальності для їх бренду дорожче, ніж невеликий крок у бік екологічності. На обробку інтер'єру одного Rolls-Royce витрачається від восьми до дев'яти шкур биків, яких вирощують в помірному кліматі з чітко прописаним раціоном.

Раніше ми писали, зовнішність Suzuki SX4 нового покоління Розсекречена до прем'єри. Виробництво машин нової генерації вже стартувало.

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