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Стало известно, насколько выросло количество электромобилей в Украине на 1 декабря

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 09:17
Стало известно, насколько выросло количество электромобилей в Украине на 1 декабря Электромобиль у зарядной станции (Фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Вадим Добровольский

В ноябре в Украине стало ощутимо больше электромобилей. За месяц их количество увеличилось на 845 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook советника замминистра по вопросам развития электротранспорта в МИУ Марины Кытиной.

По состноянию на 1 декабря 2021 года численность зарегистрированных электромобилей в Украине составила 32 662 единицы. В этой цифре - как новые, так и подержанные машины, которые ввозятнся официальными импортерами и частными лицами.

По сравнению с предыдущим месяцем количество электрокаров в стране выросло на 2,6%. Темп прироста парка электромобилей на 2-3% ежемесячно сохраняется уже длительное время на протяжении года - к примеру, с 1 августа по 1 декабря количество "электиричек" в стране увеличилось на 3,2 тысячи.

Чем больше элетромобилей, тем важнее становится доступ к зарядным станциям. В авторской колонке для РБК-Украина Авто Марина Кытина рассказала, в каком состоянии сейчас находится зарядная инфраструктура в Украине.

Также интересным является распределение электромобилей по регионам Украины. Лидирует Киев, где на 1 декабря 2021 года насчитывалось 7176 машин на электротяге. А во всей Киевской области их количество достигло 10906 единиц или 33,3% от общего числа в стране.

Стало известно, насколько выросло количество электромобилей в Украине на 1 декабря

Распределение электромобилей по регинонам Украина по состоянию на 1 декабря 2021 года

На втором месте - Одесская область: здесь зарегистировано 4733 электромобиля (14,5% от обчело количества в стране). На третьем - Харьковска область с 3178 электромобилями (9,7%).

Замыкают Топ-5 Днепропетровская и Львовская области: 2680 (8,2%) и 2172 (6,6%) электромобиля соответственно.

Напомним, глава концерна Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Jeep и другие марки) не знает, как сделать прибыльным производство электромобилей. По мнению топ-менеджера, переход на электротягу концерны совершают вынужденно, под давлением принятых и грядущих запретов ДВС.

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