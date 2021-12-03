Продаем в убыток: глава Stellantis не знает, как сделать прибыльным производство электрокаров

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес пожаловался на то, что автопроизводителей принуждают выпускать электромобили, но при этом он понятия не имеет, как сделать из производство прибыльным.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Минувшим летом концерн Stellantis объявил о тотальной электрификации модельного ряда всех 14 входящих в концерн брендов (Abarth, Alfa Romeo, Citroen, Chrysler, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall). Инвестиции в эту программу должны были составить 30 миллиардов евро до 2025 года.

Обещалось также, что уже к 2030 году 70 процентов европейских и 40 процентов североамериканских продаж будут приходиться на электрокары и гибриды.

Однако, спустя всего полгода оптимизма значительно поубавилось. Во время недавней конференции Reuters глава Stellantis Карлос Таварес сделал несколько интересных заявлений, которые сводились к тому, что автопроизводителям "навязывают" электромобили, но неизвестно, как сделать их выпуск прибыльным.

"Электрификация принесет 50% дополнительных затрат по сравнению с обычным автомобилем. Мы не можем переложить эти 50 процентов на конечного потребителя, потому что большая часть среднего класса просто не сможет платить такую цену".

Представляя "озеленение" модельного ряда общей проблемой автомобильной промышленностью, Таварес немного лукавит. До того, как войти в Stellantis Fiat-Chrysler был отстающим в этом плане, да и PSA Group тоже не была лидером.

Так, что это головная боль, скорее, отдельных автопроизводителей. А трудности с дефицитом комплектующих и проблемы с глобальной цепочкой поставок одинаково влияют как на электрокары, так и на машины с ДВС.

Напомним, что Mercedes-Benz и концерн Stellantis будут совместно выпускать батареи для электромобилей. Первые аккумуляторы совместный завод выпустит в 2025-м.