ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Продаем в убыток: глава Stellantis не знает, как сделать прибыльным производство электрокаров

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 08:30
Продаем в убыток: глава Stellantis не знает, как сделать прибыльным производство электрокаров Электрический кроссовер Opel Mokka-e (Фото: Opel)
Автор: Александр Мороз

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес пожаловался на то, что автопроизводителей принуждают выпускать электромобили, но при этом он понятия не имеет, как сделать из производство прибыльным.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Минувшим летом концерн Stellantis объявил о тотальной электрификации модельного ряда всех 14 входящих в концерн брендов (Abarth, Alfa Romeo, Citroen, Chrysler, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall). Инвестиции в эту программу должны были составить 30 миллиардов евро до 2025 года.

Обещалось также, что уже к 2030 году 70 процентов европейских и 40 процентов североамериканских продаж будут приходиться на электрокары и гибриды.

Однако, спустя всего полгода оптимизма значительно поубавилось. Во время недавней конференции Reuters глава Stellantis Карлос Таварес сделал несколько интересных заявлений, которые сводились к тому, что автопроизводителям "навязывают" электромобили, но неизвестно, как сделать их выпуск прибыльным.

Продаем в убыток: глава Stellantis не знает, как сделать прибыльным производство электрокаров

"Электрификация принесет 50% дополнительных затрат по сравнению с обычным автомобилем. Мы не можем переложить эти 50 процентов на конечного потребителя, потому что большая часть среднего класса просто не сможет платить такую цену".

Представляя "озеленение" модельного ряда общей проблемой автомобильной промышленностью, Таварес немного лукавит. До того, как войти в Stellantis Fiat-Chrysler был отстающим в этом плане, да и PSA Group тоже не была лидером.

Так, что это головная боль, скорее, отдельных автопроизводителей. А трудности с дефицитом комплектующих и проблемы с глобальной цепочкой поставок одинаково влияют как на электрокары, так и на машины с ДВС.

Продаем в убыток: глава Stellantis не знает, как сделать прибыльным производство электрокаров

Напомним, что Mercedes-Benz и концерн Stellantis будут совместно выпускать батареи для электромобилей. Первые аккумуляторы совместный завод выпустит в 2025-м.

Читайте РБК-Украина в Google News
электромобили
Мнения
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения