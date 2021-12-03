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Стало відомо, як зросла кількість електромобілів в Україні станом на 1 грудня

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П'ятниця 03 грудня 2021 09:17
Стало відомо, як зросла кількість електромобілів в Україні станом на 1 грудня Електромобіль біля зарядної станції (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Вадим Добровольский

У листопаді в Україні значно побільшало електромобілів. За місяць їхня кількість зросоа на 845 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook радника заступника міністра з питань розвитку електротранспорту в МІУ Марини Китіної.

Станом на 1 грудня 2021 року кількість зареєстрованих електромобілів в Україні становила 32 662 одиниці. У цій цифрі - як нові, так і вживані машини, які ввозяться офіційними імпортерами та приватними особами.

Порівняно з попереднім місяцем кількість електрокарів у країні зросла на 2,6%. Темп приросту парку електромобілів на 2-3% щомісяця зберігається вже тривалий час протягом року - наприклад, з 1 серпня по 1 грудня кількість "електирічок" у країні зросала на 3,2 тисячі.

Чим більше електромобілів, тим важливішим стає доступ до зарядних станцій. В авторській колонці РБК-Україна Авто Марина Китіна розповіла, в якому стані зараз знаходиться зарядна інфраструктура в Україні.

Також цікавим є розподіл електромобілів по регіонах України. Лідирує Київ, де на 1 грудня 2021 року налічувалося 7176 машин на електротязі. А у всій Київській області їхня кількість досягла 10906 одиниць або 33,3% від загальної чисельності в країні.

Стало відомо, як зросла кількість електромобілів в Україні станом на 1 грудня

Розподіл електромобілів по регіонах України станом на 1 грудня 2021 року

На другому місці - Одеська область: тут зареєстровано 4733 електромобіля (14,5% від загальної кількості в країні). На третьому - Харківська область з 3178 електромобілями (9,7%).

Замикають Топ-5 Дніпропетровська та Львівська області: 2680 (8,2%) та 2172 (6,6%) електромобіля відповідно.

Нагадаємо, очільник концерну Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Jeep та інші марки) не знає, як зробити прибутковим виробництво електромобілів. На думку топ-менеджера, перехід на електротягу концерни здійснюють вимушено, під тиском прийнятих та прийдешніх заборон ДВЗ.

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