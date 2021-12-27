Інвестуйте в автомобілі: 27-річну Lancia Delta продають за неймовірні 300 тисяч доларів

У Великій Британії на продаж виставлено хечбек Lancia Delta випуску 1994 року. Ціна – неймовірні 300 тисяч доларів. І цьому є пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на DK Engineering.

Британська компанія DK Engineering, що спеціалізується на торгівлі вінтажними автомобілями, виставила на продаж 27-річний хетчбек Lancia Delta. Однак це непроста Delta - машина 1994 випуску належить до лімітованої серії Delta Integrale Evo II Edizione Finale, випущеної в кількості всього 250 екземплярів.

Це остання особлива версія легендарної Дельти, яка здобула славу на ралійних трасах. З 1987 по 1991 рік автомобілі Lancia Delta вибороли 44 перемоги на етапах Чемпіонату світу з ралі, чотири чемпіонські титули в особистому заліку та шість - у командром.

Паралельно компанія періодично випускала на ринок омологаційні та лімітовані версії Дельти, які за своїми характеристиками не надто поступалися бойовим машинам. Delta Integrale Evo II Edizione Finale – саме одна з таких. Ця модифікація була випущена в 1994 спеціально для японського ринку.

Втім, 300 тисяч доларів все одно здаються неймовірно високою ціною за такий автомобіль. Навіть з огляду на те, що конкретний екземпляр за своє життя практично не експлуатувався: пробіг становить лише 5,5 тисячі кілометрів.

Проте покупець, напевно, знайдеться - останніми роками класичні автомобілі постійно дорожчають, а у випадку з рідкісними моделями ціна може подвоїтися за кілька років. Так що перед нами прекрасний об'єкт для інвестицій, який багатьом може здатися кращим, ніж, наприклад, біткоін.

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