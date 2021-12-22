Легенда 90-х: в Украине появилась уникальная Alpina B10 Biturbo на базе "пятерки" BMW серии E34

В Украине стало одним уникальным автомобилем больше. Поклонник BMW ввез в страну легендарный седан Alpina B10 Biturbo на базе "пятерки" BMW серии E34.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Романа Базая.

Седан Alpina B10 Biturbo ценен не только принадлежностью к бренду Alpina - самому известному и уважаемому тюнеру BMW в мире. Дело в том, что в 1990-х годах, когда выпускалась эта модель, B10 Biturbo была одним из самых быстрых серийных авто в мире с разгоном до первой "сотни" за 5,7 секунды и максимальной скоростью 290 км/ч.

Такая динамика достигалась благодаря серьезно доработанному двигателю. Стандартная для 535i рядная бензиновая "шестерка" получила два турбонагнетателя Garrett T25, облегченные кованые поршни, усиленный коленвал. Итоговая отдача и сегодня внушает уважение: 360 л.с. и 530 Нм.

Всего было выпушено 507 таких суперседанов, а в Украину попал автомобиль с порядковым номером 73.

Сомнений в аутентичности не возникает. Фирменный синий цвет и фирменные многоспицевые литые колеса, сиденья с характерным узорчатым контрастным рисунком - все указывает на то, что перед нами настоящая B10 Biturbo, а не стилизация. К тому же в салоне присутствует заводская табличка Alpina с порядковым номером.

Данный автомобиль был ввезен в Украину в 2021 году после покупки на аукционе в Японии.

Классические модели Alpina чрезвычайно ценятся коллекционерами во всем мире. Стоимость отдельных экземпляров может достигать 150-200 тысяч долларов. Автомобиль B10 Biturbo, подобный тому, что появился в Украине, в 2020 году был продан в США с аукциона за 73 тысячи долларов.

Напомним, на BMW подали в суд из-за дефектных подстаканников. Сумма коллективного иска составляет 5 млн долларов.