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Илон Маск заявил, что PepsiCo не получит обещанных грузовиков Tesla Semi в срок

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Понедельник 15 ноября 2021 09:05
Илон Маск заявил, что PepsiCo не получит обещанных грузовиков Tesla Semi в срок Электрический тягач Tesla Semi (Фото: Tesla)
Автор: Александр Мороз

Задержку с выпуском электрических тягачей Semi глава Tesla объясняет дефицитом микроэлектроники и отсутствием аккумуляторных батарей нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoEvolution.

Интересно, что совсем недавно исполнительный директор крупнейшего производителя прохладительных напитков PepsiCo Рамон Лагуарта сообщил в интервью агентству CNBC, что компания получит первые электрические тягачи Tesla Semi в четвертом квартале 2021 года. Отметим, что с момента размещения заказа прошло четыре года!

Илон Маск заявил, что PepsiCo не получит обещанных грузовиков Tesla Semi в срок

Не прошло и нескольких дней, как глава Tesla лично опроверг эти слова. Когда ему в Твиттере задали вопрос о поставках Semi, Маск категорично заявил, что компания ограничена "краткосрочными поставками чипов, а в долгосрочной перспективе - поставками аккумуляторных ячеек нового поколения". И добавил, что "невозможно нарастить выпуск автомобилей, пока не будут сняты оба ограничения".

Илон Маск заявил, что PepsiCo не получит обещанных грузовиков Tesla Semi в срок

Как сообщалось ранее, все свои новые продукты Tesla собирается укомплектовывать более емкими аккумуляторами нового типа. Для увеличения выпуска электромобилей компания построила еще два завода. И в то же время не закончила разработку такого важного для них элемента, как аккумуляторные батареи. Именно поэтому Semi, Cybertruck и Roadster не появятся в ближайшее время, несмотря на оптимистичные слова глава PepsiCo.

Интересно, как на опровержение своих слов отреагирует Рамон Лагуарта? Возможно, просто проигнорирует в надежде, что эта щекотливая история быстро забудется. А может поступить и радикально: отменить заказы на Tesla Semi и закупить грузовики у конкурентов – ведь Volvo уже вовсю продает на американском рынке тягачи VNR Electric.

Илон Маск заявил, что PepsiCo не получит обещанных грузовиков Tesla Semi в срок

Напомним, что американская компания Gatik использует для доставки заказов автономные грузовики. Одним из ключевых партнеров этой фирмы является крупнейшая в мире розничная сеть Walmart.

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Volvo Tesla Илон Маск PepsiCo
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