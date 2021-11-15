Илон Маск заявил, что PepsiCo не получит обещанных грузовиков Tesla Semi в срок

Задержку с выпуском электрических тягачей Semi глава Tesla объясняет дефицитом микроэлектроники и отсутствием аккумуляторных батарей нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoEvolution.

Интересно, что совсем недавно исполнительный директор крупнейшего производителя прохладительных напитков PepsiCo Рамон Лагуарта сообщил в интервью агентству CNBC, что компания получит первые электрические тягачи Tesla Semi в четвертом квартале 2021 года. Отметим, что с момента размещения заказа прошло четыре года!

Не прошло и нескольких дней, как глава Tesla лично опроверг эти слова. Когда ему в Твиттере задали вопрос о поставках Semi, Маск категорично заявил, что компания ограничена "краткосрочными поставками чипов, а в долгосрочной перспективе - поставками аккумуляторных ячеек нового поколения". И добавил, что "невозможно нарастить выпуск автомобилей, пока не будут сняты оба ограничения".

Как сообщалось ранее, все свои новые продукты Tesla собирается укомплектовывать более емкими аккумуляторами нового типа. Для увеличения выпуска электромобилей компания построила еще два завода. И в то же время не закончила разработку такого важного для них элемента, как аккумуляторные батареи. Именно поэтому Semi, Cybertruck и Roadster не появятся в ближайшее время, несмотря на оптимистичные слова глава PepsiCo.

The CEO of Pepsi said on TV that he’s expecting some Tesla Semi deliveries “in Q4”.



But Semi production won’t start for another year, though, right? — James Stephenson (@ICannot_Enough) November 13, 2021

Интересно, как на опровержение своих слов отреагирует Рамон Лагуарта? Возможно, просто проигнорирует в надежде, что эта щекотливая история быстро забудется. А может поступить и радикально: отменить заказы на Tesla Semi и закупить грузовики у конкурентов – ведь Volvo уже вовсю продает на американском рынке тягачи VNR Electric.

Напомним, что американская компания Gatik использует для доставки заказов автономные грузовики. Одним из ключевых партнеров этой фирмы является крупнейшая в мире розничная сеть Walmart.