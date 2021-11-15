Ілон Маск заявив, що PepsiCo не отримає обіцяних вантажівок Tesla Semi в строк

Затримку з випуском електричних тягачів semi глава Tesla пояснює дефіцитом мікроелектроніки і відсутністю акумуляторних батарей нового покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoEvolution.

Цікаво, що зовсім недавно виконавчий директор найбільшого виробника прохолодних напоїв PepsiCo Рамон Лагуарта повідомив в інтерв'ю агентству CNBC, що компанія отримає перші електричні тягачі Tesla Semi в четвертому кварталі 2021 року. Відзначимо, що з моменту розміщення замовлення пройшло чотири роки!

Не минуло й кількох днів, як глава Tesla особисто спростував ці слова. Коли йому у Твіттері поставили питання про постачання Semi, Маск категорично заявив, що компанія обмежена "короткостроковими поставками чіпів, а в довгостроковій перспективі - поставками акумуляторних осередків нового покоління". І додав, що"неможливо наростити випуск автомобілів, поки не будуть зняті обидва обмеження".

Як повідомлялося раніше, всі свої нові продукти Tesla збирається укомплектовувати більш ємними акумуляторами нового типу. Для збільшення випуску електромобілів компанія побудувала ще два заводи. І в той же час не закінчила розробку такого важливого для них елемента, як акумуляторні батареї. Саме тому Semi, Cybertruck і Roadster не з'являться найближчим часом, незважаючи на оптимістичні слова глава PepsiCo.

The CEO of Pepsi said on TV that he’s expecting some Tesla Semi deliveries “in Q4”.



But Semi production won’t start for another year, though, right? — James Stephenson (@ICannot_Enough) November 13, 2021

Цікаво, як на спростування своїх слів відреагує Рамон Лагуарта? Можливо, просто ігнорує в надії, що ця делікатна історія швидко забудеться. А може вчинити й радикально: скасувати замовлення на Tesla Semi та закупити вантажівки у конкурентів – адже Volvo вже щосили продає на американському ринку тягачі VNR Electric.

Нагадаємо, що американська компанія Gatik використовує для доставки замовлень автономні вантажівки. Одним з ключових партнерів цієї фірми є найбільша у світі роздрібна мережа Walmart.