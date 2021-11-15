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Ілон Маск заявив, що PepsiCo не отримає обіцяних вантажівок Tesla Semi в строк

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Понеділок 15 листопада 2021 09:05
Ілон Маск заявив, що PepsiCo не отримає обіцяних вантажівок Tesla Semi в строк Електричний тягач Tesla Semi (Фото: Tesla)
Автор: Олександр Мороз

Затримку з випуском електричних тягачів semi глава Tesla пояснює дефіцитом мікроелектроніки і відсутністю акумуляторних батарей нового покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoEvolution.

Цікаво, що зовсім недавно виконавчий директор найбільшого виробника прохолодних напоїв PepsiCo Рамон Лагуарта повідомив в інтерв'ю агентству CNBC, що компанія отримає перші електричні тягачі Tesla Semi в четвертому кварталі 2021 року. Відзначимо, що з моменту розміщення замовлення пройшло чотири роки!

Ілон Маск заявив, що PepsiCo не отримає обіцяних вантажівок Tesla Semi в строк

Не минуло й кількох днів, як глава Tesla особисто спростував ці слова. Коли йому у Твіттері поставили питання про постачання Semi, Маск категорично заявив, що компанія обмежена "короткостроковими поставками чіпів, а в довгостроковій перспективі - поставками акумуляторних осередків нового покоління". І додав, що"неможливо наростити випуск автомобілів, поки не будуть зняті обидва обмеження".

Ілон Маск заявив, що PepsiCo не отримає обіцяних вантажівок Tesla Semi в строк

Як повідомлялося раніше, всі свої нові продукти Tesla збирається укомплектовувати більш ємними акумуляторами нового типу. Для збільшення випуску електромобілів компанія побудувала ще два заводи. І в той же час не закінчила розробку такого важливого для них елемента, як акумуляторні батареї. Саме тому Semi, Cybertruck і Roadster не з'являться найближчим часом, незважаючи на оптимістичні слова глава PepsiCo.

Цікаво, як на спростування своїх слів відреагує Рамон Лагуарта? Можливо, просто ігнорує в надії, що ця делікатна історія швидко забудеться. А може вчинити й радикально: скасувати замовлення на Tesla Semi та закупити вантажівки у конкурентів – адже Volvo вже щосили продає на американському ринку тягачі VNR Electric.

Ілон Маск заявив, що PepsiCo не отримає обіцяних вантажівок Tesla Semi в строк

Нагадаємо, що американська компанія Gatik використовує для доставки замовлень автономні вантажівки. Одним з ключових партнерів цієї фірми є найбільша у світі роздрібна мережа Walmart.

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Volvo Tesla Илон Маск PepsiCo
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