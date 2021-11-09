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В США начали доставлять товары беспилотными грузовиками

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Вторник 09 ноября 2021 09:10
В США начали доставлять товары беспилотными грузовиками Автономный грузовик Gatik (Фото: autoevolution.com)
Автор: Александр Мороз

Американская компания Gatik занимающаяся коммерческими перевозками на небольшие расстояния, использует для доставки заказов автономные грузовики. Одним из ключевых партнеров этой фирмы является крупнейшая в мире розничная сеть Walmart.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoEvolution.

Автономные транспортные средства на самом деле таковыми не являются: даже если полностью задействован режим автопилота, за рулем всегда находится живой водитель, готовый в любой момент перехватить управление машиной на себя.

В США начали доставлять товары беспилотными грузовиками

Вышесказанное относится не только к легковым автомобилям, но и к средствам доставки. Интересно, что именно транспортировка грузов принесет наибольшую выгоду при использования беспилотного транспорта.

Спустя 8 месяцев после того, как автономный грузовик компании Gatik получил одобрение дорожной комиссии штата Арканзас на управление без участия водителя, произошел качественный прорыв.

В США начали доставлять товары беспилотными грузовиками

Хотя товар доставлен без участия человека, разгружать его все равно приходится людям.

Грузовик без водителя в кабине в полностью беспилотном режиме проехал по маршруту от оптового районного рынка до магазина Walmart в Бентонвилле, штат Арканзас. Маршрут, представляющий собой петлю длиной 11 километров, можно использовать для движения автономных грузовиков круглосуточно. В Gatik утверждают, что это первый случай в мире, когда "автотранспортная компания исключила живого водителя из коммерческого маршрута доставки".

По поводу планов по расширению беспилотной технологии, пока ничего не сообщается, но это беспроигрышный вариант. У компании уже есть аналогичные сервисы, работающие в других местах, включая Техас, Луизиану и Онтарио. Кроме того, она является партнером крупнейшей в мире розничной сети Walmart, в которую входят гипермаркеты и универсамы, продающие продовольственные и промышленные товары.

В США начали доставлять товары беспилотными грузовиками

Напомним, что компания Tesla приостановила тесты свежей версии беспилотной системы Full Self-Driving (FSD) из-за неполадок в ее работе. Как известно, к испытаниям на дорогах общественного пользования допущены обычные водители.

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