Британские ученые доказали: автомобили могут быть грязнее туалетов

Новое исследование британских ученых показало, что автомобили могут быть грязнее туалетов. Также сотрудники лаборатории определили самые грязные элементы интерьера.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Исследование проводили ученые из Школы биологических наук Астонского университета. Они взяли пробы из двух туалетов и пяти автомобилей. Самая свежая машина была приобретена менее двух лет назад. Как и ожидалось, во всех автомобилях были обнаружены фекальные бактерии. Самые высокие уровни были обнаружены в багажнике и на водительском сиденье.

Что касается самых "грязных" мест в автомобилях, то явным победителем стал багажник, где было обнаружено 1425 видов бактерий. В багажниках некоторых машин бактерий обнаружено больше, чем в туалетах офисных центров. Также достаточно грязными являются водительское сиденье (649 видом бактерий), рычаг КПП (407 видов), заднее сиденье (323 вида) и приборная панель (317 видов). Интересно, что одним из самых чистых мест в автомобиле является руль.

Исследователи считают, что это можно объяснить более частым использованием дезинфицирующего средства для рук во время пандемии, которое также попадает и на рулевое колесо. Исследование также показало, что с возрастом автомобиля количество бактерий в нем увеличивается.

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