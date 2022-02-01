Британські вчені довели: автомобілі можуть бути бруднішими за туалети

Нове дослідження британських вчених показало, що автомобілі можуть бути бруднішими за туалети. Також співробітники лабораторії визначили найбрудніші елементи інтер'єру.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Дослідження проводили вчені зі школи біологічних наук Астонського університету. Вони взяли зразки з двох туалетів і п'яти автомобілів. Найсвіжіша машина була придбана менш ніж два роки тому. Як і очікувалося, у всіх автомобілях були виявлені фекальні бактерії. Найвищі рівні були виявлені в багажнику і на водійському сидінні.

Що стосується найбільш "брудних" місць в автомобілях, то явним переможцем став багажник, де було виявлено 1425 видів бактерій. У багажниках деяких машин бактерій виявлено більше, ніж у туалетах офісних центрів. Також досить брудними є водійське сидіння (649 видів бактерій), важіль КПП (407 видів), заднє сидіння (323 види) і приладова панель (317 видів). Цікаво, що одним з найчистіших місць в автомобілі є кермо.

Дослідники вважають, що це можна пояснити більш частим використанням дезінфектора для рук під час пандемії, яке також потрапляє і на рульове колесо. Дослідження також показало, що з віком автомобіля кількість бактерій в ньому збільшується.

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