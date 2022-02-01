Люди на крыше: МАЗ выпустил необычные двухэтажные автобусы для Африки под чужим брендом

Впервые утилитарный автобус МАЗ-131.020 появился на публике в 2016 году. Опытный экземпляр показали на нескольких выставках. И только в 2021 году появилась первая промышленная партия новых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto.Onliner.by.

Внешний вид новых автобусов максимально простой. Техническое задание на новинку выставлялось стороной африканского заказчика. Машины построены на длиннобазном шасси грузовика. Ради ремонтопригодности стекла и борта прямые, никаких сложных штампованных форм. Круглые фары — точно такого же стандарта, что и 50 лет назад на "Москвичах" и "Волгах". Найти такие не проблема даже в Африке, они устанавливались и на многие европейские модели.

Мощное сцепное устройство на корме должно позволять буксировать прицепы и вытягивать из грязевого плена другие автобусы. Машина оснащена дизельным двигателем ЯМЗ-236БЕ2, коробка передач китайская — Fast Gear 9JS135A. Интересно, что с завода на крыше предусмотрен второй этаж. Официально – для багажа и грузоподъемность у него солидная, целых 3 тонны.

Автобусы поставляются под специально придуманным суббрендом SUB. Ранее он никогда не использовался компанией и происхождение аббревиатуры - загадка. Вероятно МАЗ не хочет ассоциировать свое имя с примитивной техникой. Около 25 автобусов переданы администрации столицы Того, города Ломе, в конце 2021 года. По предварительной информации, контракт предусматривает производство второй, более крупной, партии африканских автобусов.

Напомним, стало известно, сколько и каких авто приобрели Нацполиция и СБУ в 2021 году. Суммарно на обновление автопарка было потрачено более 1 млрд. гривен.

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