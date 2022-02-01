ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британские ученые доказали: автомобили могут быть грязнее туалетов

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 12:01
Британские ученые доказали: автомобили могут быть грязнее туалетов Чистка салона автомобиля (Фото: driverseatinc.com)
Автор: Константин Широкун

Новое исследование британских ученых показало, что автомобили могут быть грязнее туалетов. Также сотрудники лаборатории определили самые грязные элементы интерьера.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Исследование проводили ученые из Школы биологических наук Астонского университета. Они взяли пробы из двух туалетов и пяти автомобилей. Самая свежая машина была приобретена менее двух лет назад. Как и ожидалось, во всех автомобилях были обнаружены фекальные бактерии. Самые высокие уровни были обнаружены в багажнике и на водительском сиденье.

Что касается самых "грязных" мест в автомобилях, то явным победителем стал багажник, где было обнаружено 1425 видов бактерий. В багажниках некоторых машин бактерий обнаружено больше, чем в туалетах офисных центров. Также достаточно грязными являются водительское сиденье (649 видом бактерий), рычаг КПП (407 видов), заднее сиденье (323 вида) и приборная панель (317 видов). Интересно, что одним из самых чистых мест в автомобиле является руль.

Исследователи считают, что это можно объяснить более частым использованием дезинфицирующего средства для рук во время пандемии, которое также попадает и на рулевое колесо. Исследование также показало, что с возрастом автомобиля количество бактерий в нем увеличивается.

Напомним, стало известно, сколько и каких авто приобрели Нацполиция и СБУ в 2021 году. Суммарно на обновление автопарка было потрачено более 1 млрд. гривен.

Ранее мы сообщали, что МАЗ выпустил необычные двухэтажные автобусы для Африки под чужим брендом. Автобусы построены на шасси грузовиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения