ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британські вчені довели: автомобілі можуть бути бруднішими за туалети

Новость на русском →
Вівторок 01 лютого 2022 12:01
Британські вчені довели: автомобілі можуть бути бруднішими за туалети Чистка салону автомобіля (Фото: driverseatinc.com)
Автор: Константин Широкун

Нове дослідження британських вчених показало, що автомобілі можуть бути бруднішими за туалети. Також співробітники лабораторії визначили найбрудніші елементи інтер'єру.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Дослідження проводили вчені зі школи біологічних наук Астонського університету. Вони взяли зразки з двох туалетів і п'яти автомобілів. Найсвіжіша машина була придбана менш ніж два роки тому. Як і очікувалося, у всіх автомобілях були виявлені фекальні бактерії. Найвищі рівні були виявлені в багажнику і на водійському сидінні.

Що стосується найбільш "брудних" місць в автомобілях, то явним переможцем став багажник, де було виявлено 1425 видів бактерій. У багажниках деяких машин бактерій виявлено більше, ніж у туалетах офісних центрів. Також досить брудними є водійське сидіння (649 видів бактерій), важіль КПП (407 видів), заднє сидіння (323 види) і приладова панель (317 видів). Цікаво, що одним з найчистіших місць в автомобілі є кермо.

Дослідники вважають, що це можна пояснити більш частим використанням дезінфектора для рук під час пандемії, яке також потрапляє і на рульове колесо. Дослідження також показало, що з віком автомобіля кількість бактерій в ньому збільшується.

Нагадаємо, стало відомо, скільки і яких авто придбали Нацполіція і СБУ в 2021 році. Сумарно на оновлення автопарку було витрачено понад 1 млрд гривень.

Раніше ми повідомляли, що МАЗ випустив незвичайні двоповерхові автобуси для Африки під чужим брендом. Автобуси побудовані на шасі вантажівок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору