Свет в конце туннеля: производители микросхем нарастили выпуск и обещают конец дефицита

Нехватка микроэлектроники остается одной из самых серьезных проблем для автопроизводителей во всем мире. Многие из них были вынуждены принять болезненные решения – сократить производство либо выпускать машины в неполноценных комплектациях.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoevolution.

Из-за сбоев в цепочке поставок, вызванных отсутствием чипов, автопроизводители временно приостановили производство на некоторых своих заводах, в то время как другие продолжали выпускать автомобили без определенных систем, таких как сенсорные экраны, сиденья с подогревом и другие.

Так, например, концерн General Motors хранит тысячи недостроенных пикапов на территории бывшего предприятия в ожидании поставок микросхем. А технический гигант Bosch уже в следующем году инвестирует 462 миллиона долларов в производство полупроводников, чтобы существенно сократить дефицит в автомобилестроении.

Но есть и хорошие новости. В недавнем отчете из Тайваня указывается, что пять крупных компаний, производящих микросхемы для автомобильной промышленности, подтвердили увеличение их запасов за последние два месяца. Проще говоря, Renesas Electronics, NXP Semiconductors, Infineon, ST Microelectronics и Texas Instruments производят больше микросхем и это дает автопроизводителям надежду на скорое окончание дефицита.

Однако, несмотря на текущее увеличение производства чипов сейчас, в первые месяцы 2022 года ожидается новая волна дефицита. Ее сила и размах зависят от темпов восстановления мирового производства, а также от динамики распространения коронавируса.

Напомним, что компания Samsung представила новые разработки, предназначенные для использования в автомобилях. Одна из них - первое в отрасли решение для подключения машин к сети 5G.