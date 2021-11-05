Отличная идея: General Motors хранит машины без микрочипов на бывшем заводе по производству микросхем

Бывший завод по выпуску полупроводников в Индиане, теперь используется как склад недостроенных автомобилей (Фото: flickr.com)

Оригинальный способ адаптации к глобальному дефициту микроэлектроники придумал автогигант General Motors. В ожидании поставок чипов тысячи недостроенных пикапов хранятся на территории бывшего предприятия по производству микросхем.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

В настоящее время бывший завод по выпуску полупроводников в Кокомо (штат Индиана) обнесен высоким забором, за которым припаркованы от 5 до 7 тысяч пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra 1500. А ведь совсем недавно здесь производились микрочипы, в которых сейчас так отчаянно нуждается автомобильная промышленность США.

"Просто не могу поверить, что они припарковали всю технику без микрочипов на бывшем заводе микрочипов", - говорит экс-сотрудник General Motor Райан Брассард. И добавляет, что GM сама себе создала эту проблему, переориентировавшись на поставки микросхем из-за границы.

В местной прессе сообщается, что ежедневно в Кокомо прибывают недостроенные пикапы. Часть из них по мере поступления дефицитных микросхем отправляют обратно на сборочный конвейер в Форт-Уэйне (штат Индиана).

Ожидается, что из-за нехватки микрочипов мировая автомобильная промышленность только в этом году потеряет до 210 миллиардов долларов. Одним из наиболее пострадавших от дефицита автопроизводителей является General Motors - объем выпуска автомобилей концерна может сократиться в этом году на 800 тысяч машин.

Напомним, что уже в следующем году технический гигант Bosch инвестирует 462 миллиона долларов в производство полупроводников. Большая часть средств пойдет на расширение завода в немецком Дрездене, который начал работать всего несколько недель назад.