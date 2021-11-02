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Новый завод и почти 500 млн долларов инвестиций: Bosch спасет мировой автопром от дефицита чипов

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Вторник 02 ноября 2021 08:50
Новый завод и почти 500 млн долларов инвестиций: Bosch спасет мировой автопром от дефицита чипов Завод Bosch по производству полупроводников в Дрездене (Фото: Bosch)
Автор: Александр Мороз

Уже в следующем году технический гигант Bosch инвестирует 462 миллиона долларов в производство полупроводников. Большая часть средств пойдет на расширение завода в немецком Дрездене, который начал работать всего несколько недель назад.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

"Спрос на микросхемы продолжает расти с головокружительной скоростью. В свете текущих событий мы радикально расширяем производство полупроводников, чтобы обеспечить нашим клиентам максимально возможную поддержку", - отметил д-р Фолькмар Деннер, председатель правления Robert Bosch GmbH.

Новый завод и почти 500 млн долларов инвестиций: Bosch спасет мировой автопром от дефицита чипов

Интересно, что завод Bosch по производству 300-миллиметровых полупроводниковых пластин в Дрездене был открыт несколько недель назад, а компания уже приняла решения ускорить его расширение в 2022 году. Кроме того, в несколько этапов в 2022–2023 годах будет расширено производство в Ройтлингене, где делают 200-миллиметровые пластины.

Там же создадут 150 рабочих мест в отделе по разработке полупроводников. Bosch также построит новый центр в Пенанге (Малайзия) для тестирования готовой полупроводниковой продукции.

Новый завод и почти 500 млн долларов инвестиций: Bosch спасет мировой автопром от дефицита чипов

Дефицит полупроводниковых микросхем возник в прошлом году на фоне восстановления промышленности после обвала из-за пандемии коронавируса. Особенно остро нехватка чипов сказалась на крупных автопроизводителях, занятых электрификацией модельного ряда и освоением новых моделей электрокаров.

По оценкам экспертов, убытки автомобильной промышленности из-за дефицита полупроводников могут достигнуть в этом году 210 миллиардов долларов.

Новый завод и почти 500 млн долларов инвестиций: Bosch спасет мировой автопром от дефицита чипов

Напомним, что группа компаний Bosch планирует инвестировать порядка 300 млн евро в новый центр по разработке искусственного интеллекта. В компании прогнозируют, что уже через пять лет продукты с искусственным интеллектом составят 10% от общего объема продаж.

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