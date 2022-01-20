Холод сильніше: щиток приладів на нових моделях Hyundai може мимоволі згаснути в мороз

Корейський автовиробник відкликає гібридні кросовери через рідкісну несправність щитка приладів. Дисплеї цифрової приладової панелі на партії машин були виготовлені з використанням бракованих резисторів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Їх некоректна робота може стати причиною того, що при мінусових температурах дані на приладі можуть відображатися некоректно: розмито, або зі зміщенням. Південнокорейський виробник автомобілів дізнався про проблему 26 листопада 2021 року і почав внутрішнє розслідування.

Відкликана кампанія торкнеться 293 гібридних кросоверів Hyundai Santa Fe, а також 421 плагін-гібридного автомобіля Santa Fe PHEV. Всі автомобілі з дефектами були випущені в період з 25 жовтня по 1 грудня минулого року. Вирішити проблему допоможе тільки повна заміна блоку щитка приладів. Всі роботи будуть виконані на сервісних станціях офіційних дилерів корейського автовиробника коштом компанії.

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