ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Семь мест и двухцветный кузов: самый проходимый внедорожник Mitsubishi получил роскошную версию

Новина українською →
Среда 19 января 2022 19:29
Семь мест и двухцветный кузов: самый проходимый внедорожник Mitsubishi получил роскошную версию Mitsubishi Pajero Sport GSR (Фото: Mitsubishi)
Автор: Вадим Добровольский

У внедорожника Mitsubishi Pajero Sport появилась новая топ-версия. Ее главное отличие - семиместный салон и особый декор кузова.

Об этом сообщает РБК-Укриана Авто со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi.

Mitsubishi Pajero Sport является наиболее проходимым внедорожником марки - Pajero снят с производства, а L200 относится к пикапам. Рамной модели явного не хватает лоска, чтобы наравне конкурировать с более "гламурными" конкурентами. Поэтому в австралийском подразделении компании решили добавить Pajero Sport премиальности.

На здешний рынок вышла роскошная версия GSR, которая отличается семиместным салоном. Кроме того, кузов окрашивается только в два цвета - черный Black Mica и белый White Diamond (в этом случае крыша все равно остается черной).

Семь мест и двухцветный кузов: самый проходимый внедорожник Mitsubishi получил роскошную версию

Также добавлены 18-дюймовые колеса особого дизайна, а на кузове появились цветовые акценты на бамперах, решетке радиатора и рейлингах.

Под капотом - никах изменений. В движение Mitsubishi Pajero Sport GSR приводится 2,4-литровым турбодизелем с отдачей 178 л.с. и 430 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатый "автомат", а распределение тяги по осям возложено на фирменную систему полного привода Super Select II.

Напомним, Toyota обнародовала первые изображения полноразмерного внедорожника Sequoia нового поколения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Mitsubishi Motors Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения