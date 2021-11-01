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Maybach, подвинься: Audi показала роскошный седан A8L Horch

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Понедельник 01 ноября 2021 11:00
Maybach, подвинься: Audi показала роскошный седан A8L Horch Фото: Audi A8L Horch (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Audi представила удлиненный седан Audi A8L Horch. Новинка должна создать достойную конкуренцию флагманскому седану Mercedes-Maybach.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Audi.

С появлением специального издания Horch немецкий автопроизводитель пошел на важный шаг - возродить премиальный бренд концерна, который блестал в 30-40-е годы прошлого века и закончил свое существование в 50-е годы прошлого века.

Представленный в Китае перед автосалоном в Гуанчжоу, A8L Horch Founder’s Edition получил удлиненную на 130 мм колесную базу. Решетке радиатора добавили хрома и сделали ее более монументальной. 20-дюймовые колесные диски получили центральную вставку с логотипом "Horch".

Maybach, подвинься: Audi показала роскошный седан A8L HorchВерсия Founder’s Edition будет представлена ​​в двух эксклюзивных цветах кузова: Oakrun и Nimbusgrau. Они созданы, чтобы подчеркнуть стилистические особенности автомобиля. За дополнительную плату также доступны двухцветные схемы окраски. В салоне – настоящее царство кожи, дерева и алькантары. Стеганая ромбовидная кожа украшает сиденья и дверные карты. Кресла заднего ряда получили дополнительную амортизацию. Седан оснащен массажером не только для спины, но и для ног для пассажиров.

Maybach, подвинься: Audi показала роскошный седан A8L HorchНесколько удивительно, что Audi не выбрала для новинки самый мощный из доступных двигателей. Вместо топового V8, A8L Horch оснастили 3,0-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 340 л.с. Других силовых установок для возрожденного Horch пока не анонсировано.

Maybach, подвинься: Audi показала роскошный седан A8L HorchОжидается, что новый A8L Horch будет продаваться не только в Китае, но и на других рынках, хотя главные покупатели новинки сосредоточены в Поднебесной. Можно предположить, что A8L Horch также появится в автосалонах стран Ближнего Востока. Цены, сроки начала производства и расширенные характеристики станут известны в ноябре, после премьеры на автосалоне в Гуанчжоу.

Maybach, подвинься: Audi показала роскошный седан A8L HorchРанее мы писали, что в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилей. На набережной собралось более 50 классических машин.

Также сообщалось, что Porsche готовит новую беспроводную зарядку для электромобиля Taycan. Для быстрейшей реализации проекта компания привлекла несколько международных партнеров.

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