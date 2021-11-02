"Хазари" прийшли: в Україні з'явилися легковики нової азербайджанської марки Khazar

Седани Khazar випускається на спільному підприємстві промислової групи АзерМаш і іранського автовиробника Iran Khodro. На даний момент машини проходять українську сертифікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoconsulting.

У нашу країну будуть поставлятися дві моделі-Khazar LX і Khazar SD. Khazar LX-це дещо забутий Іранський Samand, який раніше продавався в Україні. Автомобіль оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 113 к. с.

Khazar SD представляє з себе седан С-класу іранської компанії Dana. Машина має більш сучасний дизайн, в списку оснащення присутні світлодіодні фари, мультиедійна система. Але під капотом працює все той же 113-сильний атмосферний мотор.

Виробничий майданчик, де випускаються автомобілі, розташований в Нефтчалинском районі. Завод налагодив випуск нових седанів в 2018 році. Спочатку це була великовузлова збірка з машинокомплектів, що прибувають з Ірану, але протягом року почалося повноцінне виробництво новинки.

Українські ціни на седани поки не повідомляються, але вони стануть відомі вже найближчим часом.

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