ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Хазари" прийшли: в Україні з'явилися легковики нової азербайджанської марки Khazar

Новость на русском →
Вівторок 02 листопада 2021 09:40
"Хазари" прийшли: в Україні з'явилися легковики нової азербайджанської марки Khazar Фото: Khazar SD (http://regionplus.az/)
Автор: Константин Широкун

Седани Khazar випускається на спільному підприємстві промислової групи АзерМаш і іранського автовиробника Iran Khodro. На даний момент машини проходять українську сертифікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoconsulting.

У нашу країну будуть поставлятися дві моделі-Khazar LX і Khazar SD. Khazar LX-це дещо забутий Іранський Samand, який раніше продавався в Україні. Автомобіль оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 113 к. с.

&quot;Хазари&quot; прийшли: в Україні з'явилися легковики нової азербайджанської марки KhazarKhazar SD представляє з себе седан С-класу іранської компанії Dana. Машина має більш сучасний дизайн, в списку оснащення присутні світлодіодні фари, мультиедійна система. Але під капотом працює все той же 113-сильний атмосферний мотор.

&quot;Хазари&quot; прийшли: в Україні з'явилися легковики нової азербайджанської марки KhazarВиробничий майданчик, де випускаються автомобілі, розташований в Нефтчалинском районі. Завод налагодив випуск нових седанів в 2018 році. Спочатку це була великовузлова збірка з машинокомплектів, що прибувають з Ірану, але протягом року почалося повноцінне виробництво новинки.

Українські ціни на седани поки не повідомляються, але вони стануть відомі вже найближчим часом.

&quot;Хазари&quot; прийшли: в Україні з'явилися легковики нової азербайджанської марки KhazarРаніше ми писали, що у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілів. На набережній зібралося понад 50 класичних машин.

Також повідомлялося, що Audi показала розкішний седан A8L Horch. Новинка повинна створити гідну конкуренцію флагманському седану Mercedes-Maybach.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору