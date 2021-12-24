ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подарок к рождеству: в мультимедиа Tesla появилась поддержка TikTok

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 09:50
Подарок к рождеству: в мультимедиа Tesla появилась поддержка TikTok Электромобили Tesla получили поддержку TikTok (Фото: коллаж РБК-Украина Авто)
Автор: Александр Мороз

Компания Tesla выпустила для своих электромобилей большое праздничное обновление с приложением TikTok и новыми играми. В то же время 580 тысяч машин Tesla попали под расследование из-за игр во время движения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Обновление программного обеспечения (версия 2021.44.25) для электрокаров Tesla включает в себя множество "вкусностей".

В интерфейсе появилась настраиваемая панель запуска приложений внизу экрана, также в целом упростилось управление, чтобы пользователь мог сосредоточить внимание на навигации и мультимедиа. Кроме того, добавлена автоматизация просмотра слепых зон с камеры при повороте.

Подарок к рождеству: в мультимедиа Tesla появилась поддержка TikTok

Световое шоу - функция, которую Tesla впервые представила в качестве "пасхального яйца" в кроссовере Model X еще в 2015 году - сопровождалось хлопающими дверями "крылья сокола". Теперь световое шоу доступно для всех автомобилей Tesla.

Tesla Theater, платформа, в которую интегрированы потоковые приложения, получило новое дополнение: теперь вы можете смотреть TikTok со своего сенсорного экрана. Формально, это можно делать лишь, когда автомобиль припаркован.

Подарок к рождеству: в мультимедиа Tesla появилась поддержка TikTok

Кроме того, в праздничном обновлении этого года автопроизводитель добавил в раздел видеоигр популярную аркаду Sonic the Hedgehog и логическую игру Sudoku.

Также в целях сохранения работоспособности батареи, в холодную погоду при низком заряде аккумуляторов автоматически отключится климат-контроль салона и подогрев сидений.

Подарок к рождеству: в мультимедиа Tesla появилась поддержка TikTok

Напомним, что компания Tesla запустила в продажу электрокары со старыми батареями. Емкость у этих аккумуляторов на 12% ниже номинального значения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения