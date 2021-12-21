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На 12% меньше емкость: Tesla начала продавать электромобили со старыми аккумуляторами

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Вторник 21 декабря 2021 14:55
На 12% меньше емкость: Tesla начала продавать электромобили со старыми аккумуляторами ЭлектромобилиTesla Model 3 (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Компания Tesla запустила в продажу электрокары со старыми батареями. Емкость у этих аккумуляторов на 12% ниже номинального значения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Jalopnik.

Автомобилисты обратили внимание, что на официальном сайте Tesla среди стандартных электрокаров Tesla Model 3 появились машины с незначительными скидками в цене и примечательной припиской: "Показатели запаса хода могут быть на 12% ниже из-за возраста батареи". Там же нашлось и объяснение такого падения емкости: "Этот автомобиль собран с аккумулятором, изготовленным еще в 2017 году"

На 12% меньше емкость: Tesla начала продавать электромобили со старыми аккумуляторами

Причем, один из пользователей "при беглом поиске" обнаружил не менее сотни таких автомобилей. Судя по тому, что выставленные на продажу Tesla Model 3 имеют пробег до 1000 миль, скорее всего, они не были в повседневной эксплуатации, а использовались в шоу-румах для тест-драйвов.

На 12% меньше емкость: Tesla начала продавать электромобили со старыми аккумуляторами

Так что на самом деле определить год выпуска автомобиля может оказаться сложнее, чем мы до сих пор думали. Tesla Model 3 предлагается как модель 2021 года с аккумуляторами 2017-го – как такое возможно?

Желание американского производителя выпускать как можно больше электрокаров, понятно. Но на неоднократные запросы к Tesla прокомментировать ситуацию, компания никак не отреагировала. И это похоже на неуклюжий уход от ответственности – кто будет виноват, если емкость батареи вдруг станет резко падать или она вообще выйдет из строя?

На 12% меньше емкость: Tesla начала продавать электромобили со старыми аккумуляторами

Напомним, что электромобиль Nio ET5 с запасом хода 1000 км составит конкуренцию Tesla Model 3. Он превосходит американскую модель почти по всем параметрам.

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электромобили Tesla
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