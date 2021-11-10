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Goodyear тестирует Tesla Model 3 с безвоздушными шинами

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Среда 10 ноября 2021 09:30
Goodyear тестирует Tesla Model 3 с безвоздушными шинами Испытания безвоздушных шин GoodYear (Фото: скриншот видео)
Автор: Александр Мороз

Шинный гигант Goodyear разрабатывает безвоздушные шиныу для электромобилей и автономных транспортных средств. Испытания проводятся на электромобиле Tesla Model 3.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

Goodyear тестирует Tesla Model 3 с безвоздушными шинами

После успешного проведения проверки на износ и долговечность безвоздушных шин, Goodyear недавно провела скоростные испытания шин альтернативной архитектуры на испытательном полигоне компании в США. В качестве тестового автомобиля был использован электромобиль массового сегмента Tesla Model 3.

Goodyear тестирует Tesla Model 3 с безвоздушными шинами

Во время испытаний машина успешно маневрировала на скорости до 88 км/ч, а также ускорялась и замедлялась. Судя по видео, автомобиль все же управляется немного иначе, особенно при быстрой смене направления движения. Тем не менее, приглашенные независимые водители испытатели дали высокую оценку новым шинам.

Goodyear тестирует Tesla Model 3 с безвоздушными шинами

"Безвоздушные шины меняют правила игры для кошельков потребителей и окружающей среды. Эти шины более безопасны, экологичны, долговечны в сравнении с пневматическими и к тому же не требуют обслуживания", - утверждают в Goodyear.

Goodyear тестирует Tesla Model 3 с безвоздушными шинами

Пока американский шинный гигант проводит испытания многочисленных экспериментальных прототипов, но уже к 2030 году планирует запустить в производство первые в мире серийные безвоздушные шины для легкового и коммерческого транспорта.

Напомним, что Tesla делает первый шаг по допуску сторонних электромобилей к своей глобальной сети быстрых зарядных станций, которая насчитывает 25 тысяч постов по всему миру. Эксперимент стартует в Нидерландах и если окажется успешным, программа заработает и на других рынках.

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