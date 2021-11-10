Goodyear тестирует Tesla Model 3 с безвоздушными шинами

Шинный гигант Goodyear разрабатывает безвоздушные шиныу для электромобилей и автономных транспортных средств. Испытания проводятся на электромобиле Tesla Model 3.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

После успешного проведения проверки на износ и долговечность безвоздушных шин, Goodyear недавно провела скоростные испытания шин альтернативной архитектуры на испытательном полигоне компании в США. В качестве тестового автомобиля был использован электромобиль массового сегмента Tesla Model 3.

Во время испытаний машина успешно маневрировала на скорости до 88 км/ч, а также ускорялась и замедлялась. Судя по видео, автомобиль все же управляется немного иначе, особенно при быстрой смене направления движения. Тем не менее, приглашенные независимые водители испытатели дали высокую оценку новым шинам.

"Безвоздушные шины меняют правила игры для кошельков потребителей и окружающей среды. Эти шины более безопасны, экологичны, долговечны в сравнении с пневматическими и к тому же не требуют обслуживания", - утверждают в Goodyear.

Пока американский шинный гигант проводит испытания многочисленных экспериментальных прототипов, но уже к 2030 году планирует запустить в производство первые в мире серийные безвоздушные шины для легкового и коммерческого транспорта.

Напомним, что Tesla делает первый шаг по допуску сторонних электромобилей к своей глобальной сети быстрых зарядных станций, которая насчитывает 25 тысяч постов по всему миру. Эксперимент стартует в Нидерландах и если окажется успешным, программа заработает и на других рынках.