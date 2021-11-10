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Goodyear тестує Tesla Model 3 з безповітряними шинами

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Середа 10 листопада 2021 09:30
Goodyear тестує Tesla Model 3 з безповітряними шинами Випробування безповітряних шин GoodYear (Фото: скріншот відео)
Автор: Олександр Мороз

Шинний гігант Goodyear розробляє безповітряні шини для електромобілів і автономних транспортних засобів. Випробування проводяться на електромобілі Tesla Model 3.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

Goodyear тестує Tesla Model 3 з безповітряними шинами

Після успішного проведення перевірки на знос і довговічність безповітряних шин, Goodyear недавно провела швидкісні випробування шин альтернативної архітектури на випробувальному полігоні компанії в США. В якості тестового автомобіля був використаний електромобіль масового сегмента Tesla Model 3.

Goodyear тестує Tesla Model 3 з безповітряними шинами

Під час випробувань машина успішно маневрувала на швидкості до 88 км/год, а також прискорювалася і сповільнювалася. Судячи з відео, Автомобіль все ж управляється трохи інакше, особливо при швидкій зміні напрямку руху. Проте, запрошені незалежні водії випробувачі дали високу оцінку новим шинам.

Goodyear тестує Tesla Model 3 з безповітряними шинами

"Безповітряні шини змінюють правила гри для гаманців споживачів і навколишнього середовища. Ці шини більш безпечні, екологічні, довговічні в порівнянні з пневматичними і до того ж не вимагають обслуговування", - стверджують в Goodyear.

Goodyear тестує Tesla Model 3 з безповітряними шинами

Поки Американський шинний гігант проводить випробування численних експериментальних прототипів, але вже до 2030 року планує запустити у виробництво перші в світі серійні безповітряні шини для легкового та комерційного транспорту.

Нагадаємо, що Tesla робить перший крок по допуску сторонніх електромобілів до своєї глобальної мережі швидких зарядних станцій, яка налічує 25 тисяч постів по всьому світу. Експеримент стартує в Нідерландах і якщо виявиться успішним, програма запрацює і на інших ринках.

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