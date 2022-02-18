Главную улицу Киева перекроют: как долго продлится капитальный ремонт Крещатика

Главную улицу столицы начнут ремонтировать уже в середине марта. Перекрывать Крещатик планируют не полностью, а отдельными участками.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт КГГА.

"Уже через месяц стартует первый за 18 лет капитальный ремонт улицы Крещатик. Работы будут выполняться круглосуточно и первый этап должен быть закончен в конце мая. В рамках ремонта заменят асфальтовое покрытие проезжей части, покрытие тротуаров, обустроят велодорожки, отремонтируют систему ливневой канализации", – сообщил и.о. генерального директора УК "Киевавтодор" Александр Федоренко.

Программа ремонта предусматривает капитальный ремонт подземных пешеходных переходов. На главной улице столицы появятся также и наземные пешеходные переходы. Завершить капитальный ремонт Крещатика планируют осенью.

"Перекрывать улицу по всей протяженности (от пл. Европейской до пл. Бессарабской) не планируется. При выполнении работ предусмотрено ограничение движения в отдельных кварталах. В частности, на участках ул. Б. Хмельницкого – пл. Европейская и ул. Б. Хмельницкого – пл. Бессарабская. Схемы объезда будут опубликованы на ресурсах КГГА и "Киевавтодора" впоследствии", – добавил Александр Федоренко.

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