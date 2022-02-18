Головну вулицю Києва перекриють: як довго триватиме капітальний ремонт Хрещатика

Головну вулицю столиці почнуть ремонтувати вже в середині березня. Перекривати Хрещатик планують не повністю, а окремими ділянками.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт КМДА.

"Вже через місяць стартує перший за 18 років Капітальний ремонт вулиці Хрещатик. Роботи будуть виконуватися цілодобово і перший етап повинен бути закінчений в кінці травня. В рамках ремонту замінять асфальтове покриття проїжджої частини, покриття тротуарів, облаштують велодоріжки, відремонтують систему зливової каналізації", - повідомив в.о. генерального директора КК "Київавтодор" Олександр Федоренко.

Програма ремонту передбачає Капітальний ремонт підземних пішохідних переходів. На головній вулиці столиці з'являться також і наземні пішохідні переходи. Завершити капітальний ремонт Хрещатика планують восени.

"Перекривати вулицю по всій протяжності (від пл. європейської до пл. Бессарабської) не планується. При виконанні робіт передбачено обмеження руху в окремих кварталах. Зокрема, на ділянках вул.Б. Хмельницького – пл. Європейська та вул. Б. Хмельницького – пл. Бессарабська. Схеми об'їзду будуть опубліковані на ресурсах КМДА та "Київавтодору" згодом", - додав Олександр Федоренко.

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