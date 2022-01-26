Даже фары новые: Mercedes готовит обновление внедорожника G-Class

Обновленная версия второго поколения Mercedes G-Class должна появиться в текущем году. Ожидается, что внешний облик максимально приблизится к грядущей электрической модификации внедорожника.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.
Рестайлинг не должен существенно изменить внешний облик Mercedes G-Class внедорожника. Но камуфляж на переднем и заднем бамперах, боковинах кузова и оптике намекает, что именно эти элементы экстерьера ждет небольшое обновление.
Ранее сообщалось, что экстремальную версию пикапа Toyota на базе Land Cruiser 300 выставили на продажу. Toyota Tundra Capstone выделяется отделкой экстерьера и интерьера.
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