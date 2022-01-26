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Навіть фари нові: Mercedes готує оновлення позашляховика G-Class

Автор: Константин Широкун

Оновлена версія другого покоління Mercedes G-Class має з'явитися цього року. Очікується, що зовнішній вигляд максимально наблизиться до майбутньої електричної модифікації позашляховика.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.

Рестайлінг не повинен істотно змінити зовнішній вигляд Mercedes G-Class. Але камуфляж на передньому і задньому бамперах, боковинах кузова та оптиці натякає, що саме ці елементи екстер'єру чекає невелике оновлення.

У салоні з'явиться фірмова мультимедійна система Mercedes MBUX. Цікаво, що G-Class - єдиний автомобіль в модельній лінійці компанії, який поки не отримав цей інфотеймент. Очікується, що лінійка силових агрегатів залишиться без змін. Прем'єра електричного G-Class запланована на 2024 рік.

Нинішнє покоління Mercedes-Benz G-Class було представлено у 2018 році. Від класичної моделі машина успадкувала форму кузова, дверні ручки, зовнішні дверні петлі, запасне колесо на задніх дверях і багато іншого. Публіка тепло прийняла перероджений автомобіль: тільки у 2021 році по всьому світу було продано понад 40 тисяч екземплярів G-Class.

Раніше повідомлялося, що екстремальну версію пікапа Toyota на базі Land Cruiser 300 виставили на продаж. Toyota Tundra Capstone виділяється обробкою екстер'єру та інтер'єру.

Також ми писали, що опубліковані перші фото серійного пікапа Tesla Cybertruck. На відміну від прототипу, машина не має дверних ручок і знімних ковпаків.

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Автомобільний ринок