Навіть фари нові: Mercedes готує оновлення позашляховика G-Class

Оновлена версія другого покоління Mercedes G-Class має з'явитися цього року. Очікується, що зовнішній вигляд максимально наблизиться до майбутньої електричної модифікації позашляховика.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.
Рестайлінг не повинен істотно змінити зовнішній вигляд Mercedes G-Class. Але камуфляж на передньому і задньому бамперах, боковинах кузова та оптиці натякає, що саме ці елементи екстер'єру чекає невелике оновлення.
Раніше повідомлялося, що екстремальну версію пікапа Toyota на базі Land Cruiser 300 виставили на продаж. Toyota Tundra Capstone виділяється обробкою екстер'єру та інтер'єру.
Також ми писали, що опубліковані перші фото серійного пікапа Tesla Cybertruck. На відміну від прототипу, машина не має дверних ручок і знімних ковпаків.