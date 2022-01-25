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Купить смогут не все: экстремальную версию пикапа Toyota на базе Land Cruiser 300 выставили на продажу

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Вторник 25 января 2022 11:00
Купить смогут не все: экстремальную версию пикапа Toyota на базе Land Cruiser 300 выставили на продажу Toyota Tundra Capstone (Фото: toyota.com)
Автор: Константин Широкун

29 января аукционный дом Barrett-Jackson выставит на продажу роскошный пикап Toyota Tundra в спецверсии Capstone на аукцион. Таким образом компания хочет внести свой вклад в помощь Паралимпийским играм.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Toyota Tundra Capstone отличается от более скромных версий пикапа эксклюзивной решеткой радиатора, хромированными корпусами зеркал и 22-дюймовыми хромированными колесными дисками. Модель также оснащена выдвижными подножками с электроприводом, а также задним бортом с хромированным шильдиком Tundra.

Купить смогут не все: экстремальную версию пикапа Toyota на базе Land Cruiser 300 выставили на продажуСалон пикапа в спецверсии Capstone щедро отделан кожей и деревом американского ореха. На центральной консоли почетное место занял 14-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Внедорожник приводится в движение гибридной силовой установкой i-Force Max. В ее составе – 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, небольшой стартер-генератор, а также 10-ступенчатая ​​​​автоматическая коробка передач. Суммарная отдача силовой установки – 443 л.с. и 790 Нм.

Купить смогут не все: экстремальную версию пикапа Toyota на базе Land Cruiser 300 выставили на продажуАукционные торги состоятся в конце текущей недели. Победители получат свои пикапы только в начале весны, а вырученные с продажи машин средства пойдут на поддержку Паралимпийского фонда США. Напомним, что Toyota Tundra нового поколения построена на том же шасси, что и внедорожник Land Cruiser 300. Пикап делит с ним также моторную линейку и варианты трансмиссий.

Ранее сообщалось, что летающему автомобилю AirCar с мотором BMW официально разрешили полеты над Европой. Первые километры аэромобиль пролетел над Словакией.

Также мы писали, что опубликованы первые фото серийного пикапа Tesla Cybertruck. В отличие от прототипа, машина не имеет дверных ручек и съемных колпаков.

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