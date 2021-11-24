Электромобили подождут: США открывает резервные запасы нефти для снижения цен на топливо
Президент США Джо Байден намерен выпустить на рынок часть национальных резервных запасов нефти, чтобы не допустить подорожания топлива. План был согласован с Индией, Китаем, Японией, Кореей и Великобританией. Всего из нефтяного резерва будет выпущено 50 миллионов баррелей сырой нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CNBC.
"Президент готов принять дополнительные меры, если это необходимо, и готов использовать свои полные полномочия, работая в координации с остальным миром, для поддержания адекватного снабжения, когда мы выйдем из пандемии", - говорится в заявлении Белого дома.
В течение нескольких месяцев администрация заявляла, что изучает имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы успокоить нефтяной рынок. В понедельник средний показатель цены на бензин за галлон по США составлял 3,409 доллара по сравнению с 2,11 доллара годом ранее.
В разгар пандемии цены на нефть резко упали. Страны ОПЕК сегодня сознательно ограничивают добычу, чтобы избежать нового сокращения, несмотря на просьбы Белого дома увеличить добычу. Однако с тех пор спрос резко вырос, и цены на сырую нефть недавно достигли семилетнего максимума. Этот шаг должен показать членам ОПЕК, что США и другие страны предпримут серьезные действия для снижения цен на энергоносители.
Напомним, что все новые дома в Великобритании оборудуют зарядными станциями для электромобилей. Всего в стране появится свыше 145 000 зарядок.
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