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Электромобили подождут: США открывает резервные запасы нефти для снижения цен на топливо

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Среда 24 ноября 2021 08:02
Электромобили подождут: США открывает резервные запасы нефти для снижения цен на топливо Фото: АЗС Shell в США (shell.com/media)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден намерен выпустить на рынок часть национальных резервных запасов нефти, чтобы не допустить подорожания топлива. План был согласован с Индией, Китаем, Японией, Кореей и Великобританией. Всего из нефтяного резерва будет выпущено 50 миллионов баррелей сырой нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CNBC.

"Президент готов принять дополнительные меры, если это необходимо, и готов использовать свои полные полномочия, работая в координации с остальным миром, для поддержания адекватного снабжения, когда мы выйдем из пандемии", - говорится в заявлении Белого дома.

В течение нескольких месяцев администрация заявляла, что изучает имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы успокоить нефтяной рынок. В понедельник средний показатель цены на бензин за галлон по США составлял 3,409 доллара по сравнению с 2,11 доллара годом ранее.

В разгар пандемии цены на нефть резко упали. Страны ОПЕК сегодня сознательно ограничивают добычу, чтобы избежать нового сокращения, несмотря на просьбы Белого дома увеличить добычу. Однако с тех пор спрос резко вырос, и цены на сырую нефть недавно достигли семилетнего максимума. Этот шаг должен показать членам ОПЕК, что США и другие страны предпримут серьезные действия для снижения цен на энергоносители.

Напомним, что все новые дома в Великобритании оборудуют зарядными станциями для электромобилей. Всего в стране появится свыше 145 000 зарядок.

Ранее стало известно, что появились первые изображения народного турецкого кроссовера. Новый кроссовер будет выпускаться под маркой TOGG.

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