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С благословения Эрдогана: появились первые изображения народного турецкого кроссовера

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Вторник 23 ноября 2021 16:00
С благословения Эрдогана: появились первые изображения народного турецкого кроссовера Фото: кроссовер TOGG (autoweek.nl)
Автор: Константин Широкун

Дизайн турецкого электрокара стал известен благодаря патентным изображениям. Новый кроссовер будет выпускаться под маркой TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu).

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Мотор.

Согласно планам автопроизводителя, выпуск новинки должен стартовать уже в 2022 году. Точно известно, что продажи электрокроссовера начнутся на турецком рынке. Запланирован также и экспорт.

Первыми зарубежными рынками должны стать Германия и Россия. На предприятии близ Стамбула уже изготовлен первый кузов будущего кроссовера. Заявлено, что локализация нового электромобиля должна превысить 70%, а в будущем еще возрасти.

С благословения Эрдогана: появились первые изображения народного турецкого кроссовераTOGG на старте продаж получит два исполнения. Базовую версию оснастят 200-сильным электродвигателем на задней оси. За доплату будет доступна двухмоторная версия суммарной мощностью до 400 л.с. Заявленный запас хода в зависимости от размера и емкости тягового аккумулятора составит от 300 до 500 километров.

С благословения Эрдогана: появились первые изображения народного турецкого кроссовераВ ближайшие несколько лет в модельной линейке TOGG появится еще четыре новых машины. Вслед за кроссовером в серийное производство запустят седан, хэтчбек, компактвен и компактный "паркетник" В-класса.

Напомним, что Mercedes-Benz запатентовал необычную технологию торможения. При экстренном торможении колеса машины будут моментально спущены электроникой.

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