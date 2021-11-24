Електромобілі зачекають: США відкривають резервні запаси нафти для зниження цін на пальне

Президент США Джо Байден має намір випустити на ринок частину національних резервних запасів нафти, щоб не допустити подорожчання палива. План був узгоджений з Індією, Китаєм, Японією, Кореєю і Великобританією. Всього з нафтового резерву буде випущено 50 мільйонів барелів сирої нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CNBC.

"Президент готовий вжити додаткових заходів, якщо це необхідно, і готовий використовувати свої повні повноваження, працюючи в координації з рештою світу, для підтримки адекватного постачання, коли ми вийдемо з пандемії", - йдеться в заяві Білого дому.

Протягом декількох місяців адміністрація заявляла, що вивчає наявні в її розпорядженні інструменти, щоб заспокоїти нафтовий ринок. У понеділок середній показник ціни на бензин за галон по США становив 3,409 долара в порівнянні з 2,11 долара роком раніше.

У розпал пандемії ціни на нафту різко впали. Країни ОПЕК сьогодні свідомо обмежують видобуток, щоб уникнути нового скорочення, незважаючи на прохання Білого дому збільшити видобуток. Однак з тих пір попит різко виріс, і ціни на сиру нафту недавно досягли семирічного максимуму. Цей крок повинен показати членам ОПЕК, що США та інші країни зроблять серйозні дії для зниження цін на енергоносії.

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