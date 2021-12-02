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В твердом теле электрический дух: Mercedes переведет свои электрокары на твердотельные батареи

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Четверг 02 декабря 2021 12:30
В твердом теле электрический дух: Mercedes переведет свои электрокары на твердотельные батареи Фото: опытные твердотельные аккумуляторы (media.messe-muenchen.de)
Автор: Константин Широкун

В планах компании – в ближайшие годы перевести все машины на электротяге на новый тип батарей. Mercedes-Benz в сотрудничестве с компанией Factorial совместно пройдут все этапы по производству твердотельных аккумуляторов – от отдельных ячеек до установки блоков АКБ в электромобили.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor.

Обкатывать технологию собираются на флагманских машинах – седанах EQS, а также перспективных электробусах. Рабочие прототипы серийных машин с новым типом батарей появятся в следующем году, а в продажу электромобили должны поступить в ближайшие пять лет.

Твердотельная батарея позволит существенно, на 35-40%, увеличить плотность хранения энергии и скорость зарядки. К тому же, новый тип аккумуляторов значительно безопаснее литий-ионных АКБ, так как он содержит легковоспламеняющихся веществ.

Одновременно с этим, в массовое производство твердотельных аккумуляторов в ближайшие годы верят не все эксперты. Бывший конструктор Tesla Джин Бердичевски называет их "ложной надеждой". По его мнению, главные конструктивные недостатки таких аккумуляторов (рост дендритов на аноде, чувствительность к температуре и давлению и прочее) невозможно будет решить в ближайшие годы.

Напомним, что первый кроссовер Ferrari выехал на гоночный трек. Новинка выглядит как уменьшенная версия Maserati Levante.

Ранее стало известно, что Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старые. Никель-металлогидридные батареи впервые появились еще на седане Prius первого поколения.

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