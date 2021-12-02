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У твердому тілі електричний дух: Mercedes переведе свої електрокари на твердотільні батареї

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Четвер 02 грудня 2021 12:30
У твердому тілі електричний дух: Mercedes переведе свої електрокари на твердотільні батареї Фото: досвідчені твердотільні акумулятори (media.messe-muenchen.de)
Автор: Константин Широкун

У планах компанії-в найближчі роки перевести всі машини на електротязі на новий тип батарей. Mercedes-Benz у співпраці з компанією Factorial спільно пройдуть всі етапи з виробництва твердотільних акумуляторів - від окремих осередків до установки блоків АКБ в електромобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor.

Обкатувати технологію збираються на флагманських машинах-седанах EQS, а також перспективних електробусах. Робочі прототипи серійних машин з новим типом батарей з'являться в наступному році, а в продаж електромобілі повинні надійти в найближчі п'ять років.

Твердотільна батарея дозволить істотно, на 35-40%, збільшити щільність зберігання енергії і швидкість зарядки. До того ж, новий тип акумуляторів значно безпечніше літій-іонних АКБ, так як він містить легкозаймистих речовин.

Одночасно з цим, в масове виробництво твердотільних акумуляторів в найближчі роки вірять не всі експерти. Колишній конструктор Tesla Джин Бердичевскі називає їх "помилковою надією". На його думку, головні конструктивні недоліки таких акумуляторів (зростання дендритів на аноді, чутливість до температури і тиску та інше) неможливо буде вирішити в найближчі роки.

Нагадаємо, що перший кросовер Ferrari виїхав на гоночний трек. Новинка виглядає як зменшена версія Maserati Levante.

Раніше стало відомо, що Toyota не визнає сучасні батареї і продовжить випускати старі. Нікель-металогідридні батареї вперше з'явилися ще на седані Prius першого покоління.

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