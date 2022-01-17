Без электромобилей и гибридов: самые популярные в Украине автомобили будут бороться за экологию по-своему

По словам генерального директора Дени Ле Вота, стремление Dacia продавать недорогие автомобили позволит ей производить более легкие и эффективные автомобили дольше, чем конкурентам.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Это также означает, что фирме не придется тратиться на выпуск более дорогих подключаемых гибридов и электромобилей, чтобы сократить выбросы CO2 и избежать дорогостоящих штрафов. В европейской модельной линейке компании присутствует один электромобиль – компактный кроссовер Spring. Анонсировано, что первым подключаемым гибридом марки новый семиместный Jogger. И случится это не раньше 2023 года. Топ-менеджер считает, что такой осторожный подход по внедрению электрокаров имеет решающее значение для сохранения ценового преимущества бренда.

Ле Вот отметил, что есть функции, без которых в современных машинах не обойтись. Но от некоторых можно отказаться. К примеру, без кондиционера уже трудно себе представить новый автомобиль. А без кресел с электрорегулировками – можно. Отсутствие последних позволяет существенно экономить на весе.

По его словам, таких примеров в машинах он может назвать десятки. Руководитель компании надеется, что, оставаясь в стороне от общего тренда к электрификации, Dacia продолжит привлекать своих преданных клиентов и в прошлом среднестатистических покупателей подержанных автомобилей.

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