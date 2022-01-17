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Без електромобілів і гібридів: найпопулярніші в Україні автомобілі боротимуться за екологію по-своєму

Автор: Константин Широкун

За словами генерального директора Дені Ле Вота, прагнення Dacia продавати недорогі автомобілі дозволить їй виробляти більш легкі та ефективні автомобілі довше, ніж конкурентам.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Це також означає, що фірмі не доведеться витрачатися на випуск більш дорогих гібридів і електромобілів, щоб скоротити викиди CO2 і уникнути великих штрафів. У європейській модельній лінійці компанії присутній один електромобіль - компактний кросовер Spring. Анонсовано, що першим підключається гібридом марки новий семимісний Jogger. І станеться це не раніше 2023 року. Топ-менеджер вважає, що такий обережний підхід щодо впровадження електрокарів має вирішальне значення для збереження цінової переваги бренду.

Ле Вот зазначив, що є функції, без яких в сучасних машинах не обійтися. Але від деяких можна відмовитися. Наприклад, без кондиціонера вже важко собі уявити новий автомобіль. А без крісел з електрорегулюваннями - можна. Відсутність останніх дозволяє істотно економити на вазі.

За його словами, таких прикладів в машинах він може назвати десятки. Керівник компанії сподівається, що, залишаючись осторонь від загального тренду до електрифікації, Dacia продовжить залучати своїх відданих клієнтів та у минулому покупців старих автомобілів.

Також ми писали, що BMW продовжує розробку бензинових і дизельних моторів. Баварська марка BMW не відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння.

Раніше повідомлялося, що Rolls-Royce побудує другий кабріолет Boat Tail ціною 28 млн доларів. Вже відомі покупці новинки.

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Автомобільний ринок