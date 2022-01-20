Для армии США: в General Motors придумали дешевые электрозарядные станции на водороде

Американский концерн General Motors в партнерстве с Renewable Innovations создал мобильный генератор энергии на топливных элементах. Его можно использовать для быстрой зарядки электромобилей без подключения к сети.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Мобильный электрогенератор может служить источником энергии для разряженных вдали от зарядных станций электромобилей. Новая разработка также может найти свое применение в армии США. Возможности водородного генератора будут продемонстрированы уже в этом году при финансовой поддержке министерства обороны США.

Калифорнийская энергетическая комиссия также заинтересована в мобильном электрогенераторе, поскольку его можно использовать для зарядки электромобилей во время плановых отключений электроэнергии, используемых для смягчения последствий лесных пожаров в штате.

Помимо передвижной зарядки, GM и Renewable Innovations совместно разработали высокоскоростное зарядное устройство на топливных элементах EMPOWER. Оно должно стать доступной альтернативой стационарным быстрым зарядным станциям. Новому устройству не нужна связь с инфраструктурой – трансформаторами, внешними силовыми кабелями и пр.

Устройство быстрой зарядки EMPOWER питается от восьми блоков топливных элементов Hydrotec, которые потребляют водород из внутренних резервуаров. Новое зарядное устройство может питать до четырех электромобилей одновременно. Одной заправки водорода достаточно, чтобы зарядить около 100 электромобилей.

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