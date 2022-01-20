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Для армії США: у General Motors розробили дешеві електрозарядні станції на водні

Автор: Константин Широкун

Американський концерн General Motors в партнерстві з Renewable Innovations створив мобільний генератор енергії на паливних елементах. Його можна використовувати для швидкої зарядки електромобілів без підключення до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Мобільний електрогенератор може служити джерелом енергії для розряджених далеко від зарядних станцій електромобілів. Нова розробка також може знайти своє застосування в армії США. Можливості водневого генератора будуть продемонстровані вже цього року за фінансової підтримки Міністерства оборони США.

Каліфорнійська енергетична комісія також зацікавлена в мобільному електрогенераторі, оскільки його можна використовувати для зарядки електромобілів під час планових відключень електроенергії, що використовуються для пом'якшення наслідків лісових пожеж в штаті.

Крім пересувної зарядки, GM і Renewable Innovations спільно розробили високошвидкісний зарядний пристрій на паливних елементах EMPOWER. Воно повинно стати доступною альтернативою стаціонарним швидким зарядним станціям. Новому пристрою не потрібен зв'язок з інфраструктурою – трансформаторами, зовнішніми силовими кабелями та ін.

Пристрій швидкої зарядки EMPOWER живиться від восьми блоків паливних елементів Hydrotec, які споживають водень з внутрішніх резервуарів. Новий зарядний пристрій може живити до чотирьох електромобілів одночасно. Однієї заправки водню достатньо, щоб зарядити близько 100 електромобілів.

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