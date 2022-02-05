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Электромобиль Porsche Taycan обогнал по продажам все бензиновые автомобили в отдельно взятой стране

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 16:32
Электромобиль Porsche Taycan обогнал по продажам все бензиновые автомобили в отдельно взятой стране Porsche Taycan (Фото: newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Такая интересная ситуация сложилась на рынке Норвегии. Всего за первый месяц 2022 года норвежцы приобрели 7957 новых легковых автомобилей. Из них 6659 машин оказались электромобилями.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Информационный совет по дорожному движению Норвегии (OFV).

Но даже те автомобили, которые оснащались ДВС, в большинстве своем имели гибридную силовую установку, то есть частично были электрифицированы. Всего в Норвегии за месяц продано 175 машин с бензиновым двигателем без гибридных технологий. По итогу даже премиальный электромобиль Porsche Taycan разошелся большим тиражом, чем все «бензинки» вместе взятые. Электрический спорткар от "Порше" выбрал 181 человек.

Электромобиль Porsche Taycan обогнал по продажам все бензиновые автомобили в отдельно взятой странеСуммарно машин на бензине и дизеле было реализовано 387 штук. И сразу пять электромобилей превзошли этот результат: Audi Q4 e-tron (643 экземпляров), Hyundai Ioniq 5 (477 штук), BMW iX (444 единиц), Skoda Enyaq (389 машин) и Volkswagen ID.4 (389 электрокаров).

Также интересно, что из-за проблем с поставками в первую двадцатку по продажам в начале 2022 года не вошла продукция компании Tesla. Общее количество зарегистрированных автомобилей в стране снизилось на 22,8 процента по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

Напомним, что в Киеве появятся электробусы. До конца года столица закупит 17 единиц нового вида транспорта.

Ранее мы сообщали, что в Харькове артиллерийский тягач приспособили для расчистки дорог. Машину полгода восстанавливал сотрудник местного автодора.

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