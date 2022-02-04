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Вместо пушек - снег: в Харькове артиллерийский тягач приспособили для расчистки дорог

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Пятница 04 февраля 2022 15:05
Вместо пушек - снег: в Харькове артиллерийский тягач приспособили для расчистки дорог Артиллерийский тягач АТС-59Г (Фото: )
Автор: Константин Широкун

Водитель службы автодорог Харьковской области своими силами восстановил артиллерийский тягач и модернизировал его для расчистки дорог от снега. На модернизацию гусеничной машины у энтузиаста ушло полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой ТСН.

Сергей Лукьяненко, водитель Песочинского филиала автодора Харьковской области однажды узнал, что в одном из дальних гаражей стоит брошенным артиллерийский тягач с незначительной поломкой. Водитель отремонтировал машину, дооборудовал ее отвалом, а также заново покрасил. Все работы мастер проводил только по выходным, потратив на восстановление тягача около полугода.

Вместо пушек - снег: в Харькове артиллерийский тягач приспособили для расчистки дорогТеперь бывший артиллерийский тягач на уверенном ходу, вскоре на него установят проблесковые маячки и современную оптику, и запустят в регулярную эксплуатацию. Машину будут привлекать для расчистки поваленных деревьев, больших наметов снега и прочих препятствий, с которыми не справится колесная техника.

Артиллерийские тягачи АТС-59Г в 80-е годы массово списывались и передавались различным организациям. Тогда тягач и попал в автодор. Подразумевалось его использовать для тушения лесных пожаров. Армейская машина оснащалась 300-сильным дизелем. Расход топлива – около 150 литров на 100 км пробега.

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