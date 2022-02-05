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Електромобіль Porsche Taycan обігнав за продажами всі бензинові автомобілі в окремій країні

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Субота 05 лютого 2022 16:32
Електромобіль Porsche Taycan обігнав за продажами всі бензинові автомобілі в окремій країні Porsche Taycan (Фото: newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Така цікава ситуація склалася на ринку Норвегії. Всього за перший місяць 2022 року норвежці придбали 7957 нових легкових автомобілів. З них 6659 машин виявилися електромобілями.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Інформаційну раду з дорожнього руху Норвегії (OFV).

Але навіть ті автомобілі, які оснащувалися ДВС, в більшості своїй мали гібридну силову установку, тобто частково були електрифіковані. Всього в Норвегії за місяць продано 175 машин з бензиновим двигуном без гібридних технологій. За підсумком навіть преміальний електромобіль Porsche Taycan розійшовся великим тиражем, ніж всі "бензинки" разом узяті. Електричний спорткар від "Порше" вибрав 181 людина.

Електромобіль Porsche Taycan обігнав за продажами всі бензинові автомобілі в окремій країніСумарно машин на бензині й дизелі було реалізовано 387 штук. І відразу п'ять електромобілів перевершили цей результат: Audi Q4 e-tron (643 примірників), Hyundai Ioniq 5 (477 штук), BMW iX (444 одиниць), Skoda Enyaq (389 машин) і Volkswagen ID.4 (389 електрокарів).

Також цікаво, що через проблеми з поставками в першу двадцятку з продажу на початку 2022 року не увійшла продукція компанії Tesla. Загальна кількість зареєстрованих автомобілів в країні знизилася на 22,8 відсотка в порівнянні з тим же місяцем 2021 року.

Нагадаємо, що у Києві з'являться електробуси. До кінця року столиця закупить 17 одиниць нового виду транспорту.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові артилерійський тягач пристосували для розчищення доріг. Машину кілька місяців відновлював співробітник місцевого автодору.

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